Avanza en SPM la negociación por finiquitos, asegura el Cutberto Cano

Trabajadores de confianza y autoridades de San Pablo del Monte avanzaron en la mesa de negociación para cumplir con el proceso de finiquito de acuerdo al cierre del periodo cuatrienal con ocho meses.

Municipios Se inconforman trabajadores de SPM por finiquito

El presidente municipal, Cutberto Cano Coyotl, sostuvo que siempre ha habido respeto con la planta laboral al actuar como un gobierno responsable.

Señaló que el pasado viernes pagaron la primera quincena de agosto y en estos días lo hará con la segunda de este mes.

No hemos despedido a nadie, se acordó un mayor porcentaje para su finiquitó.

El alcalde añadió que surgieron inconformidades, pero se hizo entender que consideraron un finiquito razonable.

Hemos platicado y agotamos el diálogo, este gobierno ha actuado de manera responsable”, enfatizó Cano Coyotl.

Informó que la tarde del pasado lunes fue restablecida la actividad de la presidencia municipal luego de que se manifestaron trabajadores por el tema de su indemnización laboral.

Dijo que en lista estaban 70, pero fueron alrededor de 40 quienes se inconformaron en el exterior del edificio oficial de la comuna.

SIN NUEVOS SINDICALIZADOS

Cano aclaró que no ha sindicalizado a ninguna persona, no lo he autorizado, se los aseguré y tengo tranquilidad de que no aprobamos a ninguno, lo digo públicamente.

Señaló que en los trabajadores inconformes llegaron a estar alterados cuando dialogaron, incluso le dirigieron amenazas de quemar su casa,

pero toda acción tiene una consecuencia, nosotros hemos agotado el diálogo, somos una administración de resultados, cerramos fuerte con entrega de obras de impacto social como la Unidad Básica de Rehabilitación, los trabajos del Banco del Bienestar y la colocación en breve de la primera piedra del edificio de la Casa de la Justicia.

De manera respetuosa nos hemos conducido, esta administración es responsable, se han adelantado las quincenas de agosto y no estamos dejando las cosas para ver si alcanza y después pago las dos quincenas y el finiquito, estamos cumpliendo, refirió..

240 trabajadores de San Pablo del Monte son liquidados al término del gobierno municipal actual

