¡Benditas lluvias! Presa de Zacatelco que estaba prácticamente seca, recuperó parte de su nivel de agua

Durante los primeros meses de este año la presa de Acomulco, en Zacatelco, reportó un severo problema de sequía, pero las recientes lluvias permitieron que el cuerpo de agua recuperara parte de su nivel.

Municipios

Más detalles: ➡️Desolador panorama de represa Acomulco, en Zacatelco

El problema no fue exclusivo de este año, pues desde marzo de 2023, la presa lució seca y los vecinos lo atribuyeron a un severo problema de calentamiento global, disminución del agua y contaminación del medio ambiente, sumado a la falta de acciones del gobierno municipal.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

No obstante, las lluvias de esta semana lograron que recuperara parte de su nivel de agua, lo cual fue motivo de alegría para los vecinos que se dieron a la tarea de compartirlo en redes sociales.

De acuerdo con pobladores de Zacatelco, la presa no ha alcanzado su nivel y se encuentra aproximadamente al 30 %, pues no ha llegado ni a la mitad de su capacidad, pero resultó esperanzador apreciar a la presa con el vital líquido y que no se ha perdido.

Indicaron que desde el pasado martes que reportaron una torrencial lluvia en Zacatelco, la presa de Acomulco fue favorecida y las precipitaciones de los siguientes días han mantenido el nivel.

No dejes de leer: ➡️En jaque, centro turístico de Zacatelco por pugnas

Compartieron que el problema de sequía provocó que en abril de este año la Procuraduría de Protección al Ambiente de Tlaxcala (Propaet) nuevamente realizara trabajos de desazolve, lamentablemente el cuerpo de agua se volvió a secar.

Detallaron que la presa de Acomulco se encuentra aledaña al Centro Turístico Ejidal y debería cubrir alrededor de 20 mil metros cuadrados, pero su capacidad bajó al grado de estar prácticamente extinta, lo cual provocó que tomarán cartas en el asunto y pidieran a las autoridades intervenir, pero las acciones no fueron certeras.

Por ello, al ver la presa revitalizada algunos comentarios de los pobladores fueron "qué bonito ver la presa de nuevo con agua", "gracias a Dios, no pensé ver la presa llena de agua otra vez, creí que solo sería un recuerdo" y "que sigan las lluvias, por favor", entre otros.