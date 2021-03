Brindan métodos de planificación, en el IMSS

Dentro del Programa de Planificación Familiar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda diferentes métodos de planificación temporales y definitivos, los cuales se adaptan a las necesidades de cada pareja, sean derechohabientes o no, indicó el coordinador Delegacional de Salud Pública, del IMSS en Tlaxcala, Arquímedes Díaz Parra.

Local Retoma IMSS sus servicios cotidianos

Para ello, exhortó a la población en edad reproductiva y a las parejas, a que acudan a los diferentes Módulos Especializados de Planificación Familiar, ubicados en las unidades médicas como son las unidades médico familiar No. 7, de Zacatelco; No. 8, de Tlaxcala; No. 9, de Santa Ana Chiautempan; No. 19, de Apizaco y No. 20, de Huamantla, entre otras.

Ejecutivo del Estado acepta #renuncias de funcionarios estatales | Los titulares de la @SECTURTlaxcala , @SEFOATLX, @Secte_Tlaxcala y del @TlaxcalaITC presentaron sus renuncias al cargo para emprender proyectos personales



Lee más aquí ➡ https://t.co/FUiTG3jNdU — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 7, 2021

Ahí, agregó, recibirán información completa a fin de ejercer su derecho a decidir el uso de algún método anticonceptivo, pudiendo acudir a dichos módulos cualquier persona de los municipios cercanos.

Local Higiene bucal, “importantísima”

En ese sentido, explicó que dentro de los métodos temporales cuentan con tratamientos hormonales orales e inyectables, con periodo mensual o trimestral; parche anticonceptivo transdérmico; implantes subdérmicos para tres o cinco años; dispositivo para cinco años y dispositivos con cobre como métodos anticonceptivos.

Aunado a lo anterior, añadió que brindan condones masculinos y femeninos para todos los derecho-usuarios, con lo que buscan y prevenir Enfermedades de Transmisión Sexual y embarazos no deseados.

De igual forma, señaló que en el caso de los métodos definitivos de planificación familiar se encuentran la vasectomía para varones, así como la oclusión tubaria bilateral (ligadura de trompas uterinas) para mujeres.

Preservan entorno con Guerrillas Polinizadoras, en la ciudad de #Tlaxcala; las actividades buscan generar sobre el entorno naturalhttps://t.co/3plqClC3QS#Municipios #CasaMatla #Acciones — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 8, 2021

También, manifestó que el organismo brinda consejería en materia de planificación familiar en cada uno de los módulos de Prevenimss, ubicados en las Unidades de Medicina Familiar.

Local Inició Tlaxcala 2021 con recuperación de empleo, de acuerdo con el IMSS

Recibirán información completa a fin de ejercer su derecho a decidir el uso de algún método anticonceptivo, pudiendo acudir a dichos módulos cualquier persona de los municipios cercanos

ARQUÍMEDEZ DÍAZ / coordinador delegacional

En #abril debe suspenderse propaganda gubernamental | Los tres Poderes, municipios y cualquier otro ente público, tendrán que omitir la #difusión de acciones de gobiernohttps://t.co/j9pwmnvAoe#Elecciones2021 @INE_Tlaxcala @ITETLAX — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 8, 2021

Continúa leyendo:

Municipios Es un riesgo reubicación de clínica IMSS de Calpulalpan

Local Dará IMSS pensiones ante muerte por Covid