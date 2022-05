Campesinos acusan a Arnulfo Arévalo de chantaje

Campesinos de la zona oriente y norte del estado denunciaron amenazas y chantajes por parte de trabajadores de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) y de quien fuera titular de esa dependencia, Arnulfo Arévalo Lara, para la creación de un nuevo partido político local; pidieron la intervención de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En el escrito dirigido a la jefa del Ejecutivo local, los ciudadanos Luis Arenas Garfias, Karina Báez González, Sara Díaz Águila, Marcelo Rosales Montiel, Javier Pozos Lara, Alejandro Larios Sosa, entre otros, acusaron los actos ilícitos.

“Muchos de nosotros como productores estamos siendo visitados para ser chantajeados y condicionados para recibir apoyos en la SIA, por quien fuera secretario de esa dependencia, Arnulfo Arévalo Lara, así como de los señores Noé Cuapio, Isaías Merino y José Isabel Hernández, actuales trabajadores de esta dependencia”, sostuvieron en el oficio enviado a la gobernadora.





Alegaron que el exfuncionario priista y los actuales trabajadores, “en caso de no apoyarlos para sus reuniones que están celebrando, para hacer según ellos, un nuevo partido político de nombre Democracia Participativa, nos amedrentan”.

Los hombres y mujeres del campo declararon que ahora pretenden cobrarles con favores políticos, los apoyos que les dieron en la pasada administración, pues les exigen llevar gente a sus reuniones o de lo contrario los amenazan con cerrarles las puertas de la SIA.





“Nos han dicho que, en las nuevas convocatorias para los programas de este año, ya sean en proyectos o por personas, si no los ayudamos a llevar a la gente que nos están pidiendo a sus reuniones, no se nos tomará en cuenta para nuestros apoyos, porque ellos son quienes deciden a quién sí o a quienes no se los darán”, resaltaron.

Por todo ello, solicitaron a Cuéllar Cisneros y a las autoridades de la SIA “su pronta y urgente intervención”, para poner un alto a los atropellos por parte de esas personas y para que se les investigue.

Sostuvieron que pretenden denunciarlos porque a pesar de que accedieron a sus chantajes en su momento para obtener esos apoyos del gobierno, nuevamente los amedrentan, diciéndoles que “no se les olvide que gracias a ellos tuvieron algún apoyo en años anteriores”.





De septiembre de 2019 al año 2021, Arnulfo Arévalo Lara estuvo al frente de la extinta Secretaría de Fomento Agropecuario.





