Capam, sin prórroga en pagos

Al ser una institución autofinanciable, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tlaxcala (Capam) no otorga –durante la pandemia- prórrogas ni condonaciones en el pago del servicio, por lo que llamó a la población a ponerse al corriente.

En los últimos tres meses, el organismo registró una notable caída en el pago del suministro de agua potable, pues en promedio solo un 30 % de los contribuyentes cumplió.

Lo anterior, dijeron trabajadores de la institución, afecta severamente para cubrir la nómina y energía eléctrica, así como el mantenimiento de las bombas para brindar un óptimo servicio.

Comentaron que todo esto se logra gracias a los ingresos de los usuarios. Por lo tanto, la Capam aclaró en el recibo que eviten cortes de servicio y paguen a tiempo, de ahí que precisó fecha de vencimiento, pago y corte del suministro.

No obstante, mantiene las tarifas de 2019, por lo que para este 2020 no hubo incremento para no afectar el bolsillo de los capitalinos.

Por lo tanto, personal del área llamó a la población a regularizar sus pagos en las instalaciones de la Capam, ubicadas en calle 20 de noviembre, en la ciudad de Tlaxcala, donde brindan la atención de 9:00 a 15:00 horas.

