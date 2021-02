Casi nulo, el rechazo a las vacunas Covid en Lázaro Cárdenas

La semana pasada arrancó en ocho municipios de Tlaxcala la vacunación contra Covid-19 en adultos mayores de 60 años.

En ese momento, fueron beneficiados los pobladores de Lázaro Cárdenas, Santa Isabel Xiloxoxtla, Acuamanala, San Juan Huactzinco, Ixtenco, Tepeyanco, Tzompantepec y El Carmen Tequexquitla.

La vacunación fue un proceso, por lo menos durante el primer día, desorganizado y que reveló que no todos los adultos mayores estaban informados al respecto, pues en algunas comunas los beneficiarios acudieron al momento de enterarse.

Muchos adultos fueron a inmunizarse con zozobra, pues era poco lo que conocían sobre la vacuna y abundaba información sobre reacciones negativas en su salud.

Ese fue el caso de Lázaro Cárdenas, un pequeño municipio ubicado al nororiente del estado que tiene una población de tres mil 534 personas, según el censo más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Ahí, de acuerdo con información de las autoridades municipales fueron aplicadas alrededor de 270 dosis del biológico de AstraZeneca, aunque información vertida por la delegación en Tlaxcala de la Secretaría del Bienestar señala que ahí fueron distribuidas 338 vacunas.

Los adultos mayores fueron registrados vía internet, a través de llamadas telefónicas y con perifoneo que hizo personal del ayuntamiento.

En un principio la vacunación fue en el centro de salud de la cabecera municipal, pero las inclemencias del tiempo (en ese momento Lázaro Cárdenas registró bajas temperaturas) orillaron a las autoridades a trasladar a los adultos mayores a la alcaldía, para continuar allí con la inmunización.

Sin embargo, no todos los adultos mayores acudieron a vacunarse, del total de la población de adultos de más de 60 años unas 50 personas decidieron no hacerlo, en algunos casos fue por cuestiones de salud y en otros porque existe desconfianza con relación a los efectos secundarios del biológico.

“ERA UNA VACUNA DISTINTA”

Para don Eduardo Altamirano era importante vacunarse contra la Covid-19, pues es consciente de la importancia de protegerse de esa enfermad. En Lázaro Cárdenas, él fue la cuarta persona en inmunizarse.

Empero, dijo que hay incertidumbre, pues la vacuna de AstraZeneca se aplicó por primera vez en los adultos mayores y no se conoce cuáles serán los efectos secundarios.

“Todo está bien, por ahorita, quien sabe la reacción que venga después… yo estoy bien, pero tengo miedo porque dicen que no saben el tipo de reacciones que tenga”, compartió en entrevista.

Agregó que el proceso de vacunación fue adecuado y que ya lo conocía por las noticias que habían sido difundidas en la televisión, pero eso no aminora su preocupación sobre posibles efectos secundarios.

“A VER SI NO NOS MORIMOS”

Don Alberto Macías, un señor de 84 años de edad, también tiene desconfianza sobre los efectos que puede tener la vacuna contra Covid-19, pues incluso mencionó la posibilidad de morir.

“A ver si no nos morimos, porque ya tenemos ochenta y tantos años, pero para qué le voy a decir cuando nos vacunamos no sentimos dolencia y hasta ahorita estoy normal, creo que no me perjudicó”, expresó.

Mencionó además que su esposa sí tenía dudas sobre acudir o no a vacunarse, precisamente al cuestionar los efectos secundarios, pero al final optó por la inmunización.

