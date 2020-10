Causa temor a pobladores la inseguridad en Calpulalpan

La tranquilidad con la que se vivía hace algunos años en Calpulalpan se ha convertido en un temor generalizado por la falta de seguridad en el municipio, coincidieron comerciantes y pobladores.

Antes, los habitantes podían caminar libremente por las calles de esa comuna hasta altas horas de la noche. Ahora, la mayoría de personas han optado por “encerrarse” apenas pasadas las 20:00 horas del día.

Los robos a transeúntes, unidades del servicio público y tractocamiones han sido cada vez más frecuentes, expresaron ciudadanos de Calpulalpan; sin embargo, lo grave es que, en algunos casos, los ladrones son detenidos y a las pocas horas o días puestos en libertad.

Tras un recorrido por el municipio, comerciantes y pobladores pidieron a las autoridades municipales que pongan mano firme en temas de seguridad, ya que para ello es de suma importancia que “nos den todo el apoyo necesario”.

Entrevistados al respecto, comentaron que los policías y el presidente municipal, Neptalí Gutiérrez Juárez, conocen a las personas que se dedican a delinquir, empero, no han actuado en su contra y presumen que tiene acuerdos para tener su libertad.

“Últimamente se escuchan balazos a cualquier hora y lugar, es un miedo ya no poder salir, como comerciante de años les puedo decir que al día de hoy debemos encerrarnos temprano por nuestra propia seguridad”, expresó en entrevista.

Otro de los problemas es que visitantes y turistas también son víctimas de la misma delincuencia y, por ello, muchos han optado por dejar de frecuentar al municipio, hecho que también representa pérdidas económicas para comerciantes.

“Le ha quedado muy grande el paquete al señor presidente municipal, no sabe administrar, no sé si tenga miedo o este comprometido con algunas personas, pero no ha podido como presidente poner las cosas en orden”, enfatizó un habitante.

