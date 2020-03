Cecyte de Apetatitlán, suspende clases, pero obliga a alumnos a acudir para el aseo

Autoridades del plantel 08 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), ubicado en Apetatitlán, obligaron a todos los alumnos (varones) a acudir este lunes a la institución para realizar el aseo del plantel, algo que causó malestar entre los jóvenes y algunos padres de familia, pues al haber suspendido labores para las mujeres, ellos tendrían que haber recibido clases y no hacer la limpieza.

Local Incentiva Uset intercambio de experiencias pedagógicas con “Red Social de Maestros”

Y es que a través de un documento, del cual este Diario posee una copia, la directora del plantel, María Guadalupe Zamora Gracia, informó “que el día lunes 9 de marzo no asistirían las alumnas debido al paro nacional. Se hace la aclaración que los alumnos varones deberán acudir a actividades de apoyo y limpieza de forma obligatoria, pues habrá pase de lista estricto”.

Foto: Jesús Lima

Lo anterior a pesar de que la Secretaría de Educación Pública del Estado anunció que todos aquellos grupos y escuelas donde las maestras no acudieran a laborar este lunes no tuvieran clases o, en su defecto, fueran atendidos por los docentes que sí acudieron a trabajar, mas nunca autorizaron realizar actividades ajenas a estas.

Mujeres deben esforzarse al doble para tener un puesto de trabajo: ministra Margarita Ríos



Lee la nota aquí➡ https://t.co/VOgc73tLZ0#Mujeres #UnDiaSinNosotras #Ministra pic.twitter.com/rMk7bkSYIc — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 6, 2020

En un recorrido por las afueras del plantel, El Sol de Tlaxcala corroboró que decenas de alumnos se encontraban al interior de la escuela realizando actividades que no son propias de un día normal de clases, como lavar ventanas, pisos y recoger la basura de los jardines y demás espacios.

Además, al ser cuestionados reprocharon que los maestros hayan amenazado con reprobar a todos aquellos que decidieron no acudir a realizar esta faena, pues aseguraron que para eso existe personal de limpieza.

Finalmente, al buscar a la directora, personal de la institución aseguró que no se encontraba en el plantel y no se podía permitir el acceso, pues no había clases y los alumnos solo estaban realizando algunas actividades.

EL DATO

El paro de este nueve de marzo fue en apoyo al movimiento nacional #UndíaSinMujeres.

Continúa leyendo:

Local Capacita Coeprist a personal de consultorios, farmacias y clínicas sobre Covid-19

Local Plantea Zonia Montiel protección a mujeres