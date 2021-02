Cede Totolac a la capital, territorio por un pleito legal

El municipio de Totolac perdió en dos años un litigio por límites territoriales y ahora dos conurbadas manzanas de San Miguel Tlamahuco han pasado a ser de la colonia Adolfo López Mateos, en Tlaxcala capital.

Habitantes de esas dos cuadras, ubicadas sobre la calle San Miguel y Bugambilias, desconocían de este proceso por parte de su alcalde Giovanni Pérez Briones, y ahora deben cambiar datos personales y de domicilio ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la controversia constitucional 211/2018, esta disputa inició en los primeros meses del mes de enero de 2018 y concluyó con resolutivo a favor de Tlaxcala capital el pasado cuatro de junio de 2020.

A la fecha, el presidente municipal de Totolac no ha notificado de estos hechos a los habitantes de esas dos manzanas, ya que solo han sido informados por parte del INE sobre la actualización de su credencial de elector, pero ahora como ciudadanos de la capital.

Sin embargo, la controversia constitucional, cuya copia posee El Sol de Tlaxcala, revela que el fallo del municipio de Totolac se debe a la omisión de Giovanni Pérez Briones, ya que no presentó las pruebas suficientes para defender el territorio de Tlamahuco.

En el escrito emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Congreso del estado también exhibe que el alcalde incumplió con las formalidades esenciales del procedimiento a resolver con número de expediente C.A.M. LXII/013/2017, pues no solo no presentó documentos, sino que hubo reuniones a las que no asistió.

QUEREMOS QUE EL ALCALDE DÉ LA CARA: VECINOS

Cuestionados al respecto, vecinos exigieron a Giovanni Pérez Briones que dé la cara y argumente por qué Totolac perdió una importante zona conurbada por casas y negocios comerciales, toda vez que en ningún momento se les notificó del litigio.

“No puede ser que de la noche a la mañana cambiemos nuestro domicilio, estamos inconformes porque nunca nos dijeron de manera formal de este proceso, exigimos que el presidente nos aclare qué está pasando”, mencionaron.

CARTOGRAFÍA

La cartografía del INE da a favor de Tlaxcala capital, por lo que un promedio de 199 votantes de San Miguel Tlamahuco ahora pasan a su jurisdicción.

