Celebrará la capital Día de la Juventud, en linea

Reconocer el esfuerzo y talento de los jóvenes es indispensable para motivarlos a continuar con sus actividades, por ello el ayuntamiento de Tlaxcala sí efectuará la conmemoración por el Día de la Juventud, aseveró Jorge García Lara, director del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ).

Comentó que por la pandemia derivada de la Covid-19 impide realizar eventos masivos como los que han efectuado en años anteriores, de ahí que las actividades que programarán en días próximos serán de manera virtual.

Precisó que el evento principal será la entrega del Premio Municipal de la Juventud, de ahí que a partir de agosto darán a conocer los lineamientos de la convocatoria para que los jóvenes de las comunidades y delegaciones puedan participar.

Adelantó que la recepción de expedientes y el proceso de evaluación con el jurado serán mediante las plataformas digitales para mitigar la propagación del nuevo coronavirus.

Refirió que la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca ha respaldado esta nueva modalidad para reconocer el esfuerzo y talento de los jóvenes en el municipio, pues no se debe poner el riesgo la integridad de la población.

Recordó que el municipio de Tlaxcala fue el primero en entregar el Premio Municipal de la Juventud en sesión de Cabildo, no obstante, el año pasado no contaron con las condiciones adecuadas para entregar el galardón y sigue aplazado, pero –aclaró- que no está perdido, pues lo entregarán junto a los ganadores de la convocatoria 2020.

“No hemos entregado físicamente el premio de 2019, esperamos volver pronto a la normalidad y poder hacer llegar este reconocimiento a los jóvenes que resultaron ganadores, hasta el momento no tenemos fecha, pero en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan lo entregaremos de manera conjunta con los galardonados de este año”, explicó García Lara.

Aseveró que los ganadores del año pasado fueron: Daniela Rosano, en la categoría de Compromiso Social; Reymundo Lemus, en Logro Deportivo; Luis Alberto Delgado, en Joven Emprendedor; Alejandro Coyotzi, en Logro Académico y Miguel Martínez, en Trayectoria Artística y Cultural.

La capital es el único municipio que realiza la entrega del Premio Municipal de la Juventud en sesión de Cabildo para darle mayor formalidad al evento

Jorge García Lara / Director del IMJ

