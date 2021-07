Chiautempan sí tendrá feria: alcalde

Del 24 de julio y hasta el próximo uno de agosto, el ayuntamiento de Chiautempan realizará la tradicional Feria del Sarape en su edición 2021, anunció el alcalde Héctor Domínguez Rugerio.

Será bonita y sencilla, pero de mucha tradición para los chiautempenses, informó, pero dijo desconocer el monto que será invertido para desarrollar la feria de este año.

Ante una posible tercera oleada de Covid.19 prevista por el gobierno de la República, Domínguez Rugerio utilizó el pretexto de que los mismos ciudadanos están insistentes de que sí se lleve a cabo la feria bajo las medidas de sanidad ordenadas.

En entrevista colectiva, adelantó que durante la semana de fiesta, planean organizar tres eventos masivos (bailes populares), además de la coronación de la Reina y el festival de paellas, entre otros culturales.

Asimismo, refirió que también permitirán la instalación de los juegos mecánicos en el Recinto Ferial del municipio, aunado a la colocación de puestos en el área de comerciantes de distintos giros de venta.

-¿No es riesgoso presidente?, se le cuestionó.

-Estamos en semáforo verde y por eso la premura, nos han insistido en redes sociales y la vamos a hacer porque la gente quiere su feria y salir, respondió Domínguez Rugerio.

-¿Cuál será el aforo permitido para eventos masivos?

-No tenemos ese dato duro porque no sabemos el comportamiento de la gente, puede haber quienes quieran o no ir por el mismo tema de la pandemia, pero sabemos que se está rezagando por las vacunas, manifestó.

No obstante, aseveró que se van a cumplir con todas las medidas sanitarias y en cada evento habrá de desarrollar con restricciones como:

Uso obligatorio de cubrebocas

Aplicación de gel

Sanitizantes.

Siguen activos los hospitales Covid-19, apesar del semáforo verde | Autoridades de salud del estado y Federación piden a la gente mantener las medidas sanitarias...https://t.co/FX1gaAolZs#Covid19 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 8, 2021

