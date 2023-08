Choferes de Papalotla no dan servicio a personas con discapacidad

Ruleteros de Papalotla se niegan a levantar a personas con discapacidad y de la tercera edad, pues no pagan pasaje debido a que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) les otorgó una credencial de descuento del 100 %.

Los hermanos Edgar N., y Mayeli N. denunciaron que las unidades de las rutas siete, seis, Arcosa, Flecha Azul y de los llamados amarillos se niegan a transportarlos, pues ocupan asientos y no les pagan pasaje por el beneficio otorgado. Desde que empezamos a presentar esta tarjeta los choferes se han portado muy groseros con nosotros, nos han roto las credenciales o nos las quitan y ya no nos las devuelven. Quieren que les paguemos a la fuerza, pero no tenemos dinero, declararon.

De hecho, comentaron que deben usar el transporte de forma periódica, pues acuden a distintas dependencias estatales a recibir apoyos económicos o en especie, por su precaria situación económica y de salud.

Pidieron la intervención de las autoridades municipales y de la SMyT, para que realicen una inspección y observen la forma en la cual supuestamente se conduce la mayoría de choferes de esas rutas transportistas.

Recordaron que existe un antecedente en la dependencia estatal dedicada a los asuntos del transporte público, pero a la fecha no han recibido apoyo alguno, por ello acudieron a la opinión pública y dar a conocer los atropellos.

Pedimos a la Secretaría de Movilidad y Transporte que haga algo, porque los choferes se pasan de largo y no nos llevan, no importa si es de día o de noche, nos dejan ahí parados las horas y nadie nos levanta, hasta cuando pasa alguien y se compadece de nosotros, narraron a este Diario.

Por otro lado, comentaron que se acercarán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para recibir asesoría y poder presentar una queja en contra de las líneas de transporte público, con el objetivo de que les presten el servicio, pues de manera voluntaria no lo hacen.

Lamentaron la forma en que se conducen los operadores del transporte y los acusaron de insensibles, pues en la temporada de lluvias se han negado a levantarlos y nos hemos quedado atajándonos, con frio y todavía pasan con velocidad y nos mojan.

REPORTE TELEFÓNICO

La página oficial de la SMyT señala que, cuando los operadores no hagan válidas las credenciales de descuento, los usuarios deben reportarlo al número 246 465 2976, proporcionar ruta y número de placa, a efecto de realizar una supervisión y en su caso emitir las sanciones correspondientes.

Las credenciales de descuento son otorgadas a personas con discapacidad, de la tercera edad, artesanos y estudiantes.