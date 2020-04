Clausuran salón social de Chiautempan por incumplir medidas sanitarias

Protección Civil de Chiautempan y la Dirección de Gobernación municipal suspendieron este sábado 25 de abril el salón social "Casa Blanca", ubicado en Guadalupe Ixcotla, por incumplir las medidas preventivas establecidas por las autoridades estatales y federales ante la emergencia sanitaria nacional por Covid-19.

El motivo del operativo fue por la celebración de un evento particular, el cual reunió más de 150 personas que no acataban la "sana distancia" y el "quédate en casa"; además, los asistentes no hicieron uso de cubrebocas o guantes de látex.

Foto: Eduardo Tlachi

Una denuncia ciudadana alertó a la Dirección de Seguridad Pública de Chiautempan y de inmediato se movilizaron al sitio para activar los protocolos competentes.

Después, los titulares de Protección Civil municipal y Gobernación, Israel Corona Pérez y Francisco Javier Hernández García, respectivamente, dialogaron con los organizadores de la fiesta y acordaron su suspensión.

Por ello, los asistentes abandonaron el sitio y más tarde se elaboró una acta para proceder con la clausura del inmueble hasta nuevo aviso.

Vecinos de la comunidad acusaron que se trataba de una boda al incluso instalarse un equipo de audio; sin embargo, autoridades conocieron que era una fiesta de un grupo que pertenece a la "La Flor de la Abundancia".

