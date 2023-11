Comerciantes insisten en que les permitan trabajar

Que los dejen reinstalarse y acelerar la reubicación para que puedan vender sus productos y tengan ingresos dignos, demandaron comerciantes informales removidos de los alrededores de la tienda Aurrera, en calle Guillermo Barroso Corichi de la capital tlaxcalteca.

Municipios Presionan comerciantes ambulantes su reubicación

Manifestaron a este Diario que optaron por no volver a poner sus puestos porque sintieron miedo de que les quitaran su mercancía e intimidación por parte de la Policía Municipal, quien la mañana de este martes mantenía vigilancia justo afuera del supermercado y en la calle Zitlalpopocatl, incluso estacionaron dos patrullas y otras más hicieron rondines.

Criticaron que las autoridades del ayuntamiento de Tlaxcala no aceleren la reubicación, pues por medio de sus ventas obtienen ingresos fijos, pero desde el pasado 10 de noviembre los retiraron y no tienen ventas, por ende la economía de 60 familias se complica. Dijeron que aunque son vendedores informales, sí pagan las cuotas y tienen los recibos, por lo que exigieron que los dejen reinstalarse y no los amenacen con quitarlos.

Los comerciantes vendían flores, verduras, bolsas de plástico, cubrebocas, verduras, frutas, productos naturistas, monederos, carteras, muñecas, productos de belleza, artículos de plástico, así como comida rápida.

Lo que hacemos es obtener ingresos dignos y no estar delinquiendo. Exhibimos nuestros productos de manera humilde para sacar ingresos. Entonces que no nos intimiden por la policía, expresó una vendedora quien prefirió omitir su nombre.

Lázaro N. quien ubica su puesto en la calle Zitlalpopocatl, dijo que paga 700 pesos al ayuntamiento por el permiso para trabajar en la vía pública. Pero con la amenaza de que la policía pueda llevarse su mercancía prefirió no reinstalarse.

“La verdad sí pensaba ponerme, que aquí ya pusieron vayas y una cinta para no pasar. Estoy levantando mis cosas. Sé que el pago de 700 pesos no se compara con una renta de un local, pero es un trabajo digno el que hago. Si se oponen tendrán sus motivos”.

Otro comerciante dijo “que nos digan dónde nos va a reubicar para que sigamos trabajando. Dijeron que van a poner taxis ahí afuera de Aurrera. Pero nos molesta que no nos apoyen, no somos delincuentes”.

Los comerciantes confirmaron que sí fueron atendidos por la secretaria del ayuntamiento, Katy Verónica Valenzuela Díaz pero no llegaron a ningún acuerdo favorable para ellos.

Entre 10 mil y 12 mil pesos, es el precio de una renta mensual en la zona centro del municipio de Tlaxcala.

Sumado al permiso de la licencia de funcionamiento, pago de luz, agua y en algunos casos de teléfono e internet y gas doméstico.

EL COMERCIO INFORMAL EN AUMENTO

En Tlaxcala el comercio informal registra aumento en este año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirmó que la población ocupada informal pasó de 438 mil 779 personas en el segundo trimestre de 2022 a 456 mil 860 en el mismo periodo de 2023.

El pasado 10 de noviembre autoridades capitalinas retiraron a los comerciantes ambulantes que estaban instalados afuera de Aurrera y en la calle Zitlalpopocatl.