Comisario de Tlaltelulco reprobó las evaluaciones

El comisario de seguridad de Tlaltelulco, Vicente Pluma Vázquez, no ha aprobado los exámenes de control y confianza, pero a pesar de ello el alcalde Marco Antonio Pluma Morales lo sostiene en el puesto.

Admitió que en la primera ocasión que presentó las evaluaciones no las aprobó, por ello nuevamente las presentará e intentará aprobarlas. Aún así, sigue al frente de la corporación policiaca. “Estoy por asistir nuevamente a presentar los exámenes, porque si uno no los aprueba no se puede ir directamente a los 15 días o luego luego, pero voy a presentarlos nuevamente, entonces estoy en eso”, aceptó.

En cuanto hace a su preparación académica, puntualizó que sí tiene la preparatoria terminada, la cual cursó hace mucho tiempo y eso le permitió llegar al puesto en el que ahora se desempeña.

“La gente que está en contra mía no sabe lo que es una dirección de policía, desconoce las acciones para cuidar a los ciudadanos, el acompañar a los de la ambulancia, apoyos a los de la tercera edad, etcétera, no solo es cuidar en la noche”, subrayó.

Tácitamente culpó a los regidores de la presión social ejercida hacia el alcalde para que lo despida, pero sostuvo no tener problema en dejar el cargo si comete algún acto indebido, aunque, según él, no ha sucedido tal hecho.

“Tuve una mesa de trabajo con los regidores después de abordar el tema de violencia de género y lo ratifiqué, que sin problema puedo retirarme cuando el presidente o todo el municipio me lo pida, no nada más un barrio; estoy comprometido y lo he demostrado, pues el trabajo de un director es de oficina, pero yo conozco mi municipio y lo recorro”, argumentó.

Luego, lamentó que la ciudadanía no permita detenciones de sus familiares, aun cuando los sorprenden en flagrancia, entonces pidió congruencia, pues por un lado le exigen resultados y por el otro defienden a los delincuentes.

