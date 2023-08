Con bloqueo en la carretera Vía Corta exigen destitución de alcalde de San Pablo del Monte

Con bloqueo carretero en la Vía Corta, a la altura del municipio de San Pablo del Monte, vecinos exigen la destitución del alcalde Raúl Tomás Juárez Contreras, así como el presidente de comunidad de San Cosme, Alejandro Martínez y de San Pedro, Pascual Romero.

Municipios Recula San Pablo del Monte en la defensa de territorio

Al grito de: ¡fuera pollo!, así como la quema de llantas, pobladores de los barrios de San Pedro y San Cosme exigieron la destitución de la autoridad municipal y de las comunidades.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Las autoridades fueron señaladas de supuestos actos de corrupción, de no nombrar a los comités encargados de vigilar correcta aplicación de los recursos públicos, fallas en los servicios públicos y que estos no sólo sean brindados en la demarcación de San Pablo del Monte si no en el vecino estado de Puebla -como la recolección de basura-.

También denunciaron que las autoridades de comunidad están haciendo el saqueo de recursos hídricos que están siendo comercializados a la entidad poblana, sin que estos recursos sean reportados a las arcas municipales.

Lee más: ➡️ [Actualización] Demandan deportistas de San Pablo del Monte una unidad deportiva

Los inconformes aseguraron que han solicitado en innumerables ocasiones la intervención de las autoridades municipales y el alcalde Tomás Juárez, sin que tengan respuesta positiva.

Vecinos inconformes amagaron con mantener el bloqueo hasta que autoridades estatales se constituyan en la zona e intervengan para solucionar el conflicto.