“Con broche de oro”, cierra Eleazar Molina su gestión

Con una inversión de 8 millones 200 mil pesos, el gobierno de Tetla de la Solidaridad entregó la remodelación del auditorio de San Francisco Atexcatzinco, obra magna con la que prácticamente cierra su gestión.

El presidente municipal de Tetla, Eleazar Molina Pérez, inauguró la remodelación del auditorio de San Francisco Atexcatzinco / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Este día es muy importante para los tetlenses, pero sobre todo para los habitantes de San Francisco Atexcatzinco que son testigos de la entrega de una obra magna al contar con un remodelado auditorio… cerramos con broche de oro nuestra administración, expresó el alcalde tras el corte del listón inaugural.

La obra

De acuerdo con el munícipe, la obra contempló:

Rehabilitación y modernización de la fachada

Plafón falso,

Salones para talleres,

Planta alta,

Rehabilitación de cocina,

Sustitución total de los módulos sanitarios,

Puerta corrediza automatizada, entre otros detalles.

El alcalde Eleazar Molina manifestó que esta acción fue lograda por las gestiones y como parte de las participaciones a las que tiene derecho por ley la comuna, así como a los ahorros en el rubro de gasto corriente.

La responsabilidad que nos dieron a mí y al Cabildo en su conjunto culminará en unos cuantos días, pero quiero destacar que no me voy, que soy orgullosamente ciudadano de Tetla y vecino de esta misma comunidad, San Francisco Atexcatzinco, por lo que nos seguiremos viendo… dejo a la historia que me califique como su gobernante.

Manifestó que quedan algunas obras aún en puerta y que dará el banderazo de salida a otras tres importantes calles que quedarán programadas en materia presupuestal, pero será la próxima administración la que las inauguré al ser culminadas a finales de septiembre.

Estoy listo para entregar el cargo y quiero destacar que en Tetla tenemos una entrega-recepción ordenada producto del orden administrativo, el proceso de transición será totalmente terso y rápido, con obras, equipamiento y muchos planes operativos totalmente caminando, agregó.

Eleazar Molina recordó que su gobierno no presente ninguna complicación en materia financiera porque las cuentas públicas de los últimos dos ejercicios fiscales fueron aprobadas con menos del 1 % de observaciones.

8.2 millones de pesos invirtío la administración de Eleazar Molina en la remodelación del auditorio de San Francisco Atexcatzinco.

