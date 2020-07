Con medidas sanitarias, Tetla reinicia obras

Con las debidas medidas preventivas por la contingencia sanitaria, derivadas del nuevo coronavirus, la Dirección de Obras Públicas de Tetla de la Solidaridad retomó la ejecución de seis importantes obras de carácter prioritario.

Municipios Amplían para mil personas el Programa de Empleo Temporal, en Tetla

El alcalde, Eleazar Molina Pérez, informó que bajo las medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19 entre los trabajadores de la construcción, todas las obras municipales continuarán ejecutándose.

Las obras en proceso se llevan a cabo en las comunidades de Ocotitla, Plan de Ayala, Santa Fe La Troje y San Francisco Atexcatzinco, con acciones de pavimentación con adoquín, banquetas y guarniciones que presentan un avance del 90 %.

Municipios Policía de Tetla sin casos de SARS-CoV-2

El alcalde señaló que tienen contempladas más obras de importancia social, como son la ampliación de la Unidad Básica de Rehabilitación, tres techumbres o cubiertas en instituciones educativas y la rehabilitación del auditorio municipal.

A ellas se sumarán las diferentes acciones por medio del Programa de Empleo Temporal, que en total suman una nversión de 22 millones 187 mil 421 pesos, asignado por el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social.

“En cuanto a medidas de seguridad por la contingencia, hemos sido muy cautelosos y hemos repetido cuestiones de prevención; también, si hay algún trabajador al que se detecte que esté enfermo se retira a casa. Se están tomando acciones con cada uno de los contratistas para que aporten su equipo de seguridad e higiene”, indicó.

Lanzan guía "Covid-19: ¿Cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás?"



Los detalles en ➡ https://t.co/QTzZSbmRK2 #Mundo #Salud pic.twitter.com/PqsPCZmuC6 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 2, 2020

Además, subrayó que se les brinda información a los contratistas sobre la enfermedad, las acciones preventivas y el cuidado de la integridad física de los trabajadores.

Municipios Continúa DIF de Tetla con la entrega de despensas

Molina Pérez expuso que los tiempos de ejecución de las obras se mantienen ya que no hay disminución laboral; además, garantizó que en las obras no se registra concentración de los trabajadores, pues están distribuidos, respetando las medidas de seguridad e higiene.

“Por ahora no se ha manifestado ninguna complicación, todo ha seguido su curso, estamos trabajando aun y con todo lo que conlleva que estemos organizados y con los debidos cuidados. No hemos tenido un desfase en nuestros tiempos; si llegara a darse el caso, estaremos notificando, pero por ahora no hay indicio de que tengamos que bajar el ritmo de trabajo”, expresó.

90 por ciento de avance registran las obras en las comunidades de Tetla.

4 comunidades del municipio son las que continúan con las obras públicas.

Efectividad de tratamiento permite que Tlaxcala cuente con 57% de disponibilidad de camas para covid-19: Sesa



Los detalles en ➡ https://t.co/vzgf6w1Teh #Salud #COVID19 pic.twitter.com/rf1VFd6aGb — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 1, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Entregan armamento a policías de Tetla

Municipios En Tetla, mantienen las medidas esenciales