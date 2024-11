Con misa oran por el eterno descanso de las víctimas de accidente de Simec, en Xaloztoc

Trabajadores, amigos y familiares de las víctimas del accidente en la empresa Simec, en Xaloztoc, asistieron a una ceremonia eucarística para pedir por el eterno descanso de los fallecidos en la tragedia registrada la madrugada del pasado miércoles 30 de octubre.

Al interior de las instalaciones del corporativo, los familiares asistieron consternados y fue evidente su dolor por perder a un ser querido, así que el momento fue emotivo para todos los asistentes.

El sacerdote Daniel Hernández Ahuactzi presidió la misa para recordar a las 12 personas fallecidas, pedir a sus familiares que no olviden a sus seres queridos y mantengan la oración para el eterno descanso.

En el mensaje de consuelo, comentó que el Obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, encomendó a los sacerdotes de la Diócesis rezar por las víctimas y sus familias, así como por todos los trabajadores, pues cualquier labor implica un riesgo y son conscientes que desempeñan sus actividades por necesidad y para llevar un sustento a sus familias.

En la ceremonia religiosa precisó que no se debe acudir a rezarle a un muerto, más bien por la vida que se ha transformado de las 12 personas e hizo una petición para la purificación de sus almas.

Invitó a las familias que perdieron a un ser querido a continuar la oración y no perder la esencia, que es el amor, para sobrellevar la difícil situación y que permanezca en ellos el cariño por sus seres queridos, pues el corazón no muere cuando deja de latir, muere cuando sus latidos ya no tienen sentido.

*Con información de Moisés Morales