Concientizan estudiantes de Teacalco sobre violencia de género

Para llevar lo aprendido en las aulas a que impacte en la comunidad, docentes, alumnos y demás personal de la Escuela Normal Primaria Profa. Leonarda Gómez Blanco, ubicada en Santa Apolonia Teacalco, realizaron un desfile por calles del municipio para visibilizar y concientizar sobre importancia de la erradicación de la violencia contra de la mujer.

Local Este lunes abren preregistro para las escuelas normales

Para ello, las autoridades crearon el Comité interno para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, integrado por personal docente administrativo y alumnos, esto con la finalidad de implementar acciones enfocadas tanto a la comunidad normalista como al lugar donde está ubicada la escuela.

Te puede interesar: ➡️ Funcionarios de Teacalco llegan en bicicleta a laborar

Los participantes invitaron a la población a realizar acciones para formar una cultura de no violencia, a fin de contribuir a la erradicación de este grave problema que está agudizado en México bajo las figuras de feminicidios, desapariciones y agresiones.

Local Acuerdan mejorar calidad educativa en las normales

Al recorrer las calles de Teacalco y también de Nativitas, las y los participantes portaron un pañuelo con el color alusivo a la no violencia, así como moños de color verde y morado, además de que hicieron escalas en la escuela secundaria Gral. Lázaro Cárdenas y el plantel Teacalco del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, para compartir con el alumnado mensajes alusivos.

Entérate: ➡️ Adquiere Santa Apolonia Teacalco compactador de basura tras cinco lustros

De igual forma, los estudiantes portaron carteles con frases como “calladita no me veo más bonita”; “El amor no lastima”; “No a la violencia contra la mujer”, entre otras.





CONTINÚA LEYENDO ⬇️

Local

Local Aplican normales examen a distancia

Local Acuerdan mejorar calidad educativa en las normales