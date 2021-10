Confían vecinos de Axocomanitla en inhabilitación

Una vez concluido el dictamen y con pruebas presuntamente contundentes para fincar responsabilidad por peculado a la exalcaldesa de Axocomanitla, Martha Palafox Hernández, integrantes de la comisión ciudadana esperan que la actual legislatura resuelva el caso y la inhabilite para ejercer algún cargo público.

Municipios En Chiautempan, inicia venta de disfraces para Día de Muertos

Al respecto, Domingo Meneses Rodríguez, quien forma parte del bloque que denunció en el Congreso local las presuntas prácticas ilícitas en el ejercicio público de la anterior autoridad de su municipio, refirió que en origen se debió aplicar la destitución e inhabilitación, pero como es un asunto que está consumado procede el segundo paso.

Entérate: ➡️ Convoca gobierno a participar en programa de apoyo a proyectos comunitarios

Municipios Tecopilco, municipio seguro, dice alcalde

El diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, después de recibir el dictamen para su revisión, no tiene nada que observar porque está totalmente concluido, hay prueba para fincar responsabilidad, sostuvo Meneses Rodríguez.

Lee también: ➡️ Invita gobierno estatal a participar en programa de capacitación a la empleabilidad

Municipios Pide CEAT aprovechar devolución de recursos

Refirió que la comisión de Axocomanitla pone el ejemplo de que no puede haber impunidad, no puede haber sometimiento de parte de los actores políticos porque solamente lo dijeron los diputados, ellos no son divinidades ni mucho menos, tienen responsabilidad que deben dar resultados al pueblo del estado de Tlaxcala.

Más información: ➡️ Continúa cerrado el Cuatlapanga Jurassic

Enfatizó que “nadie es intocable y lo vamos a reafirmar, vamos a insistir en que se llegue a las últimas consecuencias”.

Municipios Continúa cerrado el Cuatlapanga Jurassic

Meneses estimó que el daño patrimonial, de acuerdo a los dictámenes del Órgano de Fiscalización Superior, es mayor a los 15 millones de pesos, pero extraoficialmente con el fondo moches le tocaron otros 20. Hablamos de por lo menos de su presupuesto ordinario más fondo moches el daño patrimonial es de más de 25 millones de pesos.Te puede interesar: ➡️ Inician acciones contra la violencia de género

No dejes de leer:

Municipios Abaten el rezago social en Tecopilco

Municipios Santo Jubileo, encuentro con Jesús Sacramentado