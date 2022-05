Conflicto en Mazatecochco, afecta servicio de recolección de basura

El conflicto entre integrantes del cuerpo edilicio de Mazatecochco genera problemas para la recolección de basura, ya que está sin actividad una de las dos unidades de este servicio, la que se encuentra retenida por parte de regidores y presidentes de comunidad en la explanada principal.

La atención a las cuatro secciones de la comuna no es al 100 %, por lo que vecinos trasladan desde sus automóviles o a pie los residuos sólidos, los que arrojan al camión recolector en el centro de la población, situación que produce focos de contaminación, ya que perros callejeros buscan alimentos, y esparcen bolsas y restos materiales.

Ante esta situación, personal de servicios municipales compacta 12 toneladas de basura de las cuatro secciones, para que sean llevadas al relleno sanitario de Panotla.

Mazatecochco tiene problemas en el servicio de recolección de basura por el conflicto interno de su ayuntamiento / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Al respecto, Luis N., vecino de este municipio, informó que la alcaldesa Leandra Xicohténcatl Muñoz tiene asognados dos camiones Torton para la recolección, pero su servicio es ineficiente.

El pueblo da tristeza, aquí hay mucha basura, no trabajan, no hacen nada; que se pongan de acuerdo, que lleguen a un entendido, no sabemos qué va a pasar más adelante, sostuvo el ciudadano inconforme con la administración pública municipal.

La unidad –camión recolector- no se mueve, hay basura, la gente la lleva en sus carros y la avienta al camión y piso de la explanada, pero los perros sacan todo y es un problema de contaminación, enfatizó.

Por su parte, Ángel Pérez Calvario, presidente de comunidad de la Sección Tercera, señaló que afecta bastante el conflicto, más a terceras personas, que son todos los vecinos que requieren atención y apoyo.

No hay otra solución más que la señora presidenta se siente a cabildear, a estar en sesiones de trabajo, no podemos estar así; las unidades están retenidas no por gusto, esta mañana había mucha basura y es algo que no debe pasar,refirió.

Añadió que tal parece que a la alcaldesa no le interesa este tema, “pero ella es la entera responsable, nosotros estamos para apoyarle, pero si la señora no se deja ayudar, cómo podremos hacerlo”.

El presidente de comunidad enfatizó que desde enero pasado no han sido realizadas sesiones de cabildo, por lo que urgió a Xicohténcatl Muñoz a ponerse de acuerdo, porque de lo contrario el problema no será destrabado y el pueblo es el castigado.

“Así como la cuestión de la basura hay otros problemas que no ha podido resolver”.

DIFERENCIAS Cuatro presidentes de comunidad y cuatro regidores forman un bloque con mayoría que es disidente a la alcaldesa Leandra Xicohténcatl Muñoz

