“Congela” pandemia a textileros, en Contla

Ni el frío, aliado en otros tiempos del repunte en ventas de textiles, esta vez no ha sacado a flote a los artesanos de Contla de Juan Cuamatzi, debido a la actual pandemia de Covid-19 que ha provocado una fuerte crisis económica entre los pequeños productores.

Florenciana Acoltzi Nava, a sus 52 años de edad y 40 de artesana en telar de madera, afirma que vive una odisea diaria para subsistir con la poca ganancia que le deja mercadear gabanes de lana.

Dos días en jornadas laborales de ocho horas tarda en fabricar una prenda textil, que se traducen en tres piezas a la semana y que vende cada una en 400 pesos, después de invertir 360 pesos en material. Solo 40 pesos de ganancia obtiene por artículo.

Sin embargo, los revendedores la etiquetan en más de 750 pesos, “a veces tenemos que dejar fiado el producto en los almacenes, nos dan una parte del pago y otras veces nada hasta días después”, lamentó la artesana.

Durante la pandemia, detalló que paró cerca de tres meses para no exponerse al virus, “pero gracias a Dios, mis hermanas me apoyaron aunque sea un taquito, pues no había –dinero- de donde vivir”, explicó.

Después, comentó que tuvo que pedir un préstamo de mil 500 pesos para comprar madejas de hilo y comenzar a producir, por fortuna, expuso, se encontró un “ángel de la guarda”, aunque no mencionó nombre.

Hay un joven de Contla que me compra el producto al contado y precio justo, así puedo continuar mi labor y obtener algún recurso para seguir subsistiendo, expresó Florenciana Acoltzi.

Además, se ayuda con una pequeña tienda de abarrotes que ofrece pocos productos, pero confía que los apoyen estatales lleguen “tarde que temprano”, pues el último recurso que recibió de Casa de Artesanías fue hace cuatro años.

