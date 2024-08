Conmociona la muerte del alcalde de Nanacamilpa a unas horas de concluir su administración

La muerte del presidente municipal de Nanacamilpa, Oswaldo N., conmocionó a sus gobernados, familiares, amigos y la clase política tlaxcalteca.

Oswaldo N. fue localizado sin vida en el interior de su domicilio a unos minutos de concluir el jueves 29 de agosto y a un día de finalizar su administración municipal, situación que causó zozobra en la demarcación y entre los integrantes de su Cabildo.

Debido a los lamentables hechos, la administración municipal 2021-2024 fue concluida por el primer regidor del ayuntamiento de Nanacamilpa, Manuel Roldán. Foto: Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

Fueron las autoridades estatales las que confirmaron que fue Oswaldo N. quien atentó contra su existencia, unas horas después de localizar su cuerpo sin vida, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) detalló que los análisis y estudios científicos aplicados durante la necropsia de ley confirmaron el resultado.

Manuel Roldán fue alcalde por unas horas

Debido a los lamentables hechos, la administración municipal 2021-2024 fue concluida por el primer regidor del ayuntamiento de Nanacamilpa, Manuel Roldán, debido a que en el primer minuto de hoy 31 de agosto inicia funciones la nueva autoridad, cargó que recayó en Arón Vargas Ángel, del Partido Acción Nacional.

Así lo determinaron integrantes del Cabildo de Nanacamilpa que desde muy temprana hora de ayer viernes 30 de agosto convocaron a sesión y decidieron que fuera el primer regidor y no el suplente, como lo marca la Ley Municipal, quien asumiera el cargo por menos de 24 horas, para encabezar la respectiva entrega-recepción.

En el mismo tenor, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández, indicó que las últimas horas de la administración municipal quedarían en manos del primer regidor del ayuntamiento hasta que arriben las nuevas autoridades municipales; mientras tanto, continuarán el mismo mecanismo de transición.

En Nanacamilpa, demarcación ubicada al norponiente del territorio tlaxcalteca, privó por varias horas la incertidumbre y zozobra entre quienes formaban parte del ayuntamiento saliente al no dar crédito a lo acontecido en los últimos minutos del jueves 29 de agosto.

No obstante, mientras en redes sociales se han observado varios mensajes solidarios para la familia del alcalde fallecido, también se observan memes y agresiones directas para quien fuera autoridad municipal.

LOS HECHOS





Alrededor de las 23:15 horas del jueves 29 de agosto, a través del servicio de emergencias 911 fue reportado el hallazgo de un hombre al interior de su domicilio, sin signos vitales.

El reporte especificaba que en una vivienda de la colonia Obregón, municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, se encontraba el hombre con un traumatismo en el cráneo y que no respondía a los llamados.

Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas, al arribar al lugar, encontró a un paciente de cúbito dorsal, sin signos vitales; asimismo, en el sitio visualizaron un lago hemático a la altura del cráneo y una arma de fuego a un costado de sus pies.

Al consultar los datos del hombre refieren que corresponden a una persona de 31 años de edad de nombre Oswaldo N., quien fue identificado como presidente municipal de Nanacamilpa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó que Oswaldo N., presidente municipal de Nanacamilpa, atentó contra su vida. Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

OSWALDO N. ATENTÓ CONTRA SU VIDA

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó que Oswaldo N., presidente municipal de Nanacamilpa, atentó contra su vida, resultado de los análisis y estudios científicos aplicados durante la necropsia de ley.

Dictamen forense





El Instituto de Ciencias Forenses de la FGJE informó que el hombre localizado en los últimos minutos del 29 de agosto en Nanacamilpa falleció a causa de traumatismo craneoencefálico por arma de fuego.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses y policía de investigación se trasladaron al lugar y llevaron a cabo los protocolos de levantamiento correspondientes, posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la FGJE, para la necropsia que marca la ley, la cual arrojó la causa de muerte referida.

El titular de la Segob descartó que el deceso del alcalde se haya debido a un atentado, al sostener que, hasta el momento, las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) apuntan a que el presidente municipal de Nanacamilpa, Oswaldo N., se quitó la vida.

En entrevista tras acudir a un evento oficial encabezado por la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, detalló que desde ayer iniciaron las investigaciones correspondientes y que fue durante la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz de ayer viernes 30 de agosto que la fiscal, Ernestina Carro Roldán, compartió los pormenores.

La investigación apunta a que se trata de un suicidio, pero desafortunadamente los detalles no pueden ser ampliados porque debemos guardar la secrecía plena de toda investigación judicial, explicó. Sin embargo, sostuvo que queda descartada la existencia de alguna agresión directa cometida en contra del alcalde.

EL ÚLTIMO MENSAJE DE OSWALDO N. EN REDES SOCIALES

Horas antes de morir, el alcalde de Nanacamilpa, Oswaldo N., publicó un video en su perfil social de Facebook en el que expresó: les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, el mayor de los éxitos. Excelente jueves bendiciones.

Alrededor de 12 horas antes de que su cuerpo fuera localizado sin vida al interior de su domicilio, el alcalde deseó buenos días a sus seguidores y al municipio que representaba a través de una transmisión en vivo.

Más tarde, en su cuenta personal y cinco horas antes de que falleciera, el alcalde escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook: Un pueblo no puede solo, en compañía tuya se pueden lograr muchas cosas y sé que lo impulsarán para salir adelante, una persona no podrá hacer el cambio pero con tu ayuda sí es posible, sabemos que hay personas que piensan diferente, no todos somos perfectos.

Las publicaciones han tenido diversos comentarios en los que sus seguidores se mostraron sorprendidos, pues han señalado que no era notorio que tuviera intenciones de atentar contra su vida; no obstante, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reveló que el alcalde sí atento contra su integridad física.

Desde las primeras horas de ayer viernes 30 de agosto fueron varios los mensajes colocados en sus redes sociales, la gran mayoría de sorpresa y apoyo a la familia y amigos de Oswaldo N.