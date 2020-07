Contagiados, cuatro policías capitalinos

Los contagios por Covid-19 alcanzaron a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala, pues son cuatro policías los que presentan la sintomatología del nuevo coronavirus, uno de ellos requirió hospitalización y el resto se encuentra aislado.

Municipios Promueven comercios de la capital

Los contagios fueron confirmados por el ayuntamiento capitalino, de ahí que cuentan con el apoyo de la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, quien garantizó su sueldo hasta que se recuperen, además de que les otorgó un apoyo económico adicional para solventar la situación.

"Brigadas Cuídate” serán replicadas en otros estados de la República Mexicana



Lee la nota aquí➡ https://t.co/vpk7SgMU5K#BrigadasCuídate #Gobierno pic.twitter.com/lBlV620mpD — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 10, 2020

Además, los elementos son monitoreados las 24 horas del día por médicos particulares que están pendientes de la evolución de su salud.

Municipios Adaptará comuna jornadas de salud, en Tlaxcala

Hasta el momento son seis policías del área de seguridad los que se encuentran aislados desde hace una semana, por ser sospechosos de portar Covid-19, pero solo cuatro son los que han sido confirmados por el personal médico y uno fue hospitalizado por las características que presenta.

Los elementos fueron sometidos a las revisiones rápidas que aplican en la Dirección de Seguridad Pública municipal, pero el resultado fue negativo; no obstante, al continuar con los síntomas fue aplicado el protocolo de la Secretaría de Salud para realizarles las pruebas oficiales, al momento siguen esperando los resultados de esta dependencia.

Al respecto, el titular de seguridad en la capital, Max Hernández Pulido, dijo que por instrucciones de la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, han mantenido vigilados a los policías y familias, por lo que enviaron medicamentos, oxímetros y un apoyo económico adicional a su quincena y del retroactivo de la homologación salarial, que por derecho les corresponde este año.

Cuéllar: no se tolerará corrupción, en la Universidad Benito Juárez de Xaltocan



Continúa leyendo ➡ https://t.co/T4hq31YruD#Corrupcion #Universidades pic.twitter.com/ye7ZkYT4wQ — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 10, 2020

Municipios Capam, sin prórroga en pagos

Agregó que los cuerpos de seguridad y emergencias viven un momento complicado y tienen alto riesgo de contagio, porque su labor implica el contacto con muchas personas, algunas de ellas que no siguen las medidas de higiene porque no creen en el virus, por ello no bajarán la guardia.

CONTAGIOS

El municipio de Tlaxcala registra 529 casos de Covid-19, cifra que lo mantiene como la comuna con mayor número de contagios en la entidad, de acuerdo con el reporte del 10 de julio emitido por la Secretaría de Salud del estado.

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Cerrarán comercios que no sean seguros, en la capital

Local Vigila Anabell Ávalos estado de salud de los policías