Contribuye Ixtacuixtla con niños con cáncer

Con una gran participación, la ciudadanía de Ixtacuixtla contribuye con la noble labor de recolectar tapas de plásticos. Esta cumple dos propósitos, que son: mitigar la contaminación y ayudar a los tratamientos de niños con cáncer.

En presencia de vecinos, comisariados ejidales e integrantes del Consejo Comunitario de Tlaxcala, el Gobierno municipal entregó miles de tapitas recicladas al directivo del Banco de Tapitas A.C., que en menos de un año se recolectaron frente a la presidencia.

En ese sentido, el alcalde Jesús Rolando Pérez Saavedra y esposa, Margarita Pérez Varela, afirmaron su compromiso de seguir participando en estas acciones de manera constante en pro del medio ambiente y el mejore la calidad de vida de personas vulnerables.

La contaminación es un tema que nos preocupa, por lo que hemos implementado estrategias de concientización, para que la sociedad tenga la necesidad de poder procurar en el bien de nuestro medio ambiente, expresó el presidente del municipio.

Y agregó queel trabajo va más allá, no solo ayudamos a mitigar la contaminación, sino a la asociación civil del Banco de Tapitas, que se encargan de recolectar, almacenar y reciclar todo tipo de tapas de plástico, con la finalidad de generar recursos para apoyar a menores de 21 años con diagnóstico de cáncer.

En un acto protocolario, el munícipe refirió que la asociación cuenta con tres programas de atención a niños y jóvenes, en donde les otorgan ayuda en especie o económica, acorde a las necesidades del paciente.

Agregó que la ayuda puede ser desde un suplemento alimenticio, hasta hospitalario de medicamentos o tratamientos médicos, así como también crean pelucas oncológicas a mujeres de 10 años en adelante.

Es importante resaltar que México es el país que más consume plástico a nivel América Latina, pero también es el país que más plástico recicla, ya que es un material muy utilizado por las industrias de nuestro país, comentó.

Antes de terminar, exhortó a ciudadanos seguir contribuyendo con un granito de arena, para que esta ayuda siga llegando a niños y jóvenes que requieran tratamientos, además de mejorar el medio ambiente y no contaminar ríos y espacios públicos.

LABOR SOCIAL

El Banco de Tapitas encarga de recolectar, almacenar y reciclar todo tipo de tapas de plástico, con la finalidad de generar recursos para apoyar a menores de 21 años con diagnóstico de cáncer

