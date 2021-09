Convoca Cecyte a clases en aulas

Casi a la media noche del pasado martes, a través de la página oficial de Facebook del plantel 05 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte), ubicado en Zacatelco, las autoridades educativas convocaron a todos los alumnos de todos los semestres a acudir a clases obligatoriamente en la escuela.

Por lo anterior, los padres de familia y alumnos reprobaron lo prematuro del anuncio y la poca formalidad del medio por el cual avisaron de tal medida.

En redes sociales dieron a conocer el aviso del regreso a clases de todos los alumnos/ Captura de pantalla

En este sentido, varios tutores señalaron que no existen las condiciones sanitarias para que la totalidad de los estudiantes acudan al plantel, pues el semáforo epidemiológico amarillo no lo permite, aunque las clases sean una actividad esencial. Además, dijeron que ni los salones ni la escuela cuentan con los requerimientos necesarios para mantener la sana distancia y no existen los insumos de higiene para poder distribuirlos entre los estudiantes.

Aunado a lo anterior, criticaron que muchos de los jóvenes que estaban en clases a distancia no cuentan a un con el uniforme y el aviso no puntualizó si era voluntario portarlo o tenía que llevarlo obligatoriamente.

Incluso, algunos manifestaron que varios de los mismos profesores tampoco sabían de la determinación de las autoridades, de ahí que ellos continuaban con la consigna de impartir las clases en la virtualidad.

Asimismo, lamentaron que este miércoles por la mañana en la entrada de la institución no guardaron la sana distancia pues no hubo autoridad que pusiera orden en el ingreso a la institución, lo que pone en riesgo la integridad de toda la comunidad estudiantil.

Finalmente, reprobaron que en el mismo mensaje la dirección del plantel les comunique a los alumnos que deben acudir con su kit de higiene y seguridad, cuando ellos no estaban cumpliendo con las normas, pues la mayoría de las instituciones adoptaron el modelo mixto o híbrido para evitar tener a todos los estudiantes en los salones.

EL MENSAJE

¡Aviso importante! A toda la comunidad escolar del Cecyte Zacatelco se les informa que a partir de mañana 22 de septiembre las clases serán de manera presencial. Traer su kit de higiene y seguridad. Atte. La Dirección

