Crea artista contlense figuras de cartón para penachos de huehues

A tres años de dejar los telares y las fábricas textileras para convertirse en artista cartonero, Omar Zempoalteca Cocoletzi ha encontrado en el carnaval la forma de explotar su creatividad con refinadas, pero extrañas figuras para los penachos de huehues.

Su mercado principal son los danzantes del municipio de Yauhquemehcan, San José Teacalco, Hueyotlipan y San Lucas Tecopilco, entre otros.

A base de cartón y papel en desuso, realiza detallados trabajos que portan con gallardía los bailarines en al frente de sus penachos adornados con plumas de gallo, avestruz y faisán.

De esta forma, el artista originario de la Sección Primera de Contla de Juan Cuamatzi transforma literalmente basura en verdaderas obras de arte, que han estado expuestas en diferentes eventos como el mundial de voleibol playero.

DE JAULITAS A OBRAS MONUMENTALES

Hace dos años, El Sol de Tlaxcala publicó sus primeras obras realizadas, alebrijes y catrinas, en ese tiempo Omar Zempoalteca informó que sus primeras creaciones eran jaulitas que vendía de casa en casa y sólo pagaban de 15 a 25 pesos por cada una.

Actualmente, el maestro cartonero elabora figuras monumentales de hasta ocho mil pesos, aunque son pedidos esporádicos.

Eso sí, reconoció Zempoalteca Cocoletzi, gracias a la publicación del Diario de los Tlaxcaltecas, “una mujer me contactó desde el municipio de Yauhquemehcan para restaurar una figura de penacho, luego me puso el reto para elaborar un nuevo diseño, lo hice y le agrado, luego llegaron más pedidos”, dijo.

De esta forma, el carnaval ahora es su forma de trabajo y vida, porque desde que termina una edición, comienzan los pedidos para lucirlos el siguiente año.

“Depende del diseño, pero el trabajo lo entrego de una a tres semanas y el cliente se encarga de resguardarlo para el siguiente carnaval”, detalló Omar Zempoalteca, quien se considera un artesano del cartón y papel, de ahí el nombre de su taller, “Artesanías Cuervos”, en honor a su abuelo que llevaba ese mote.

DON NATO DE CREAR ARTE

Moldear la pasta de cartón no es nada sencillo, pero cuando hizo un trabajo escolar para su hija, un volcán, se dio cuenta que podía hacer obras de arte a base de cartón y papel.

“Cuando trabajaba en las fábricas, la verdad no me sentía a gusto, como que algo me faltaba o que eso no era lo mío, pero cuando comienzo con el taller, puedo pasarme horas enteras ahí hasta consolidar un proyecto en mente”, expresó el artista cartonero.

También, recientemente hizo dos obras de aproximadamente metro y medio de alto, un Santa Claus y un Mickey Mouse, cualquier figura la hace sin moldes, sólo el ingenio y creatividad de Omar Zempoalteca.

Una figura de cartón y papel para penacho de huehue cuesta unos dos mil quinientos pesos y su elaboración tarda hasta tres semanas.