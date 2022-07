Crean conservas sabor Xoconoxtle, innovan en Calpulalpan

Para aprovechar todos los ingredientes naturales y ofrecer alimentos mas inocuos a la población tlaxcalteca, en Calpulalpan una mujer artesana innovó en la producción de mermeladas, pues ofrece conservas sabor Xoconoxtle (tuna roja), nopal con chía y hasta de habanero.

Mariana Muñoz es ingeniera en industrias alimentarias y en cada mercado alternativo aprovecha para promover las mermeladas de raros sabores, pues dijo que los ingredientes que ofrece la tierra tlaxcalteca son ideales para transformarlos en alimentos saludables.

“Este proyecto busca ofrecer alimentos menos procesados. Los sabores que realizamos son: habanero, nopal con piña y chía, vino tinto, flor de jamaica y tuna roja o mejor conocido en Tlaxcala como Xoconoxtle, aunque también tenemos de temporada como la de zarzamora y mango”, puntualizó.

Tan solo la conserva de Xoconoxtle, aseguró, es muy saludable y con un agradable sabor agridulce, mientras que para la venta la ofrece en dos variedades, la de estevia para las personas que no pueden comer azúcar y la dulce, para aquellas quienes no requiere que el producto esté libre de endulzantes. “Se trata de un producto con calidad gourmet, preparado artesanalmente y con un gran aporte nutricional, es muy benéfico para la salud, ya que contiene fibra, vitamina C y grandes cantidades de antioxidantes, precisó.

Cada frasco de mermelada contiene 290 gramos, cuyo valor es de 50 pesos y la gente cuando prueba las mermeladas regresa por más, pues aseguró que en ningún sitio las encuentran y son bastante agradables al paladar. “Formamos parte del mercado alternativo que se encuentra en Calpulalpan, nos instalamos todos los domingos a partir de las 9:00 horas en el parque central o me pueden contactar vía Facebook, en la página “Marianitas Artesanías Gourmet”, también comunicarse al teléfono 5578705406”.

La productora, aseguró que antes de crear los productos recibió capacitación por parte de técnicos de la Secretaría de Impulso Agropecuario, quienes le ayudaron en la innovación de los productos, aunque ella había aplicado los conocimientos previos por su formación académica.

Cada conserva, resaltó, es creada con ingredientes que cultiva o consigue en el mercado alternativo.

2 a tres horas se requieren para hacer mermeladas; el frasco en almacén logra un año sin echarse a perder y abierto hasta seis meses en refrigeración.