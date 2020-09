Crece la afluencia en tianguis ejidal de Zacatelco

El tianguis ubicado en zona ejidal de Zacatelco incrementó la visita de compradores, que buscan adquirir algún producto usado, herramienta de trabajo o ingerir alimentos.

En este sentido, Luis Ángel López, campesino de esta comuna, comentó que en tiempos de pandemia debe existir un mayor control de los espacios públicos o los que han creado para comercialización como el terreno donde está la bodega de los ejidatarios.

Señaló que en el municipio sureño, cientos de familias acostumbran a salir de casa durante los domingos para acudir a misa en la parroquia de Santa Inés o en las capillas de las cinco secciones y otros a tener actividades de recreación en el amplio perímetro ejidal de El Chatlal.

Dijo que el pasado fin de semana aumentó notablemente la presencia de personas porque fueron abiertos los campos de béisbol para jugar su torneo además de que el mercado de animales mantiene su actividad sin control sanitario.

Añadió que el tianguis ejidal también es un área de riesgo de contagios, “pero la gente no entiende, cuando se les observa y se les dice del peligro refutan que es algo que no nos compete y que nosotros no les vamos a mantener ni cubrir sus necesidades económicas”.

Reconoció que se atraviesa por un momento grave, “ya que las circunstancias nos han puesto contra la espada y la pared, por un lado obligados a mantener aislamiento en casa por los riesgos de contagios del coronavirus, pero por otro la necesidad de salir a buscar trabajo y crear algún negocio informal en el que se capte para dinero necesario para el sustento familiar”.

Las circunstancias nos han puesto contra la espada y la pared, por un lado obligados a mantener aislamiento en casa por los riesgos de contagios del coronavirus, pero por otro la necesidad de salir a buscar trabajo

Luis Ángel López / Campesino

