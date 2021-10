Culpan a expresidente del caos en Ocotelulco, Totolac

Vecinos de San Francisco Ocotelulco acusaron al expresidente municipal de Totolac, Giovanni Pérez Briones, de la inestabilidad con la que viven a diario en su comunidad.

Su afán por instalar un restaurante-bar en la plaza cívica para la venta de bebidas alcohólicas ha desencadenado el vandalismo en esta misma, ya que en últimos días fue objeto de un incendio provocado y de al menos 10 disparos por arma de fuego.

Por lo anterior, la población de Ocotelulco vive actualmente entre la zozobra, toda vez que ahora tienen miedo de salir a la vía pública, principalmente por la noche, pues aseguran que “la tranquilidad se las han arrebatado”.

En la plaza cívica opera un bar con venta de bebidas embriagantes / Eduardo Tlachi | El Sol de Tlaxcala





“CANTARITOS”, EL ORIGEN

El restaurante-bar “Cantaritos Tlaxcala” es el origen de esta inestabilidad, afirmaron ciudadanos. Su instalación fue “a bola de mentiras” porque Pérez Briones y su primo Juan Pérez, exdil de Ocotelulco, prometieron detonar a esta comunidad.

Para ello, indicaron que habría eventos culturales, recreativos y familiares para también reactivar la economía, pero todo fue lo contrario, ya que la Plaza Cívica se convirtió literalmente “en una cantina”, dijeron.

Lo peor es que a pocas semanas de terminar su administración el exalcalde de Totolac entregó 13 licencias de funcionamiento a familiares y amigos, además de que expidió un documento de comodato para la instalación de “Cantaritos Tlaxcala”.

Actualmente este restaurante-bar se encuentra suspendido derivado a un procedimiento legal, empero, vecinos exigen transparencia en el resolutivo y, así, prevenir actos violentos que desencadenen daños materiales o humanos.

¿Quién es el culpable de todo esto?, se le preguntó.

De acuerdo con documentos legales, permisos y entre las anomalías, en todo aparece Giovanni Pérez Briones,él es el culpable de todo esto, respondieron.

¿Quién provocó el incendio y disparos?

No nos atrevemos a decirlo abiertamente y reconocemos que no hay pruebas, pero no creo que exista alguien más en atemorizar a la gente, sobre todo en nuestra plaza cívica para que siga operando este bar más que Giovanni, agregaron.

Desde hace 35 años, en la comunidad no se había presentado un inconveniente de este tipo, aseguran vecinos.

