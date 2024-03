Cumple 50 años representación del Circo Romano en Aquiahuac

Desempeñar el papel principal de El Divino Mártir me emociona, me llena de entusiasmo y devoción, me estoy preparando a conciencia pues es la segunda vez que lo represento, ahora será justo cuando tenga 33 años, la edad en que Jesús murió en la Santa Cruz, expresó Carlos Cervantes Gutiérrez, vecino de Santa Cruz Aquiahuac, municipio de Tetlatlahuca.

A poco más de una semana de que tenga lugar el Viacrucis en vivo que incluye pasajes bíblicos del circo romano en Aquiahuac, anunció que para el 50 Aniversario convocaron a hombres y mujeres que se habían alejado de la obra teatral.

Estimó que 220 personas integrantes del Grupo “Pasión por las Cruces”, desempeñarán un papel bíblico que inicia el Domingo de Ramos.

Explicó que la obra teatral comenzará el viernes 29 de abril a las 10:00 horas con diversos pasajes bíblicos de la vida de Jesús y la entrada triunfal a Jesuralén, aclamado como el Mesías y concluirá a las 18:00 horas en la crucifixión.

Ya no es lo mismo que en 2019, cuando el cuerpo resistía, después de la pandemia del Covid-19, el cuerpo se fatiga, por eso me he preparado física y psicológicamente más tiempo, leer mucho y descansar más horas, subrayó el también servidor público.

El hombre de 33 años, quien también lleva parte del libreto de la obra, afirmó que será vibrante soportar el castigo que le impongan los soldados al cargar la Santa Cruz.

Resaltó que para este 50 Aniversario del Divino Mártir, en punto de las 15:00 horas, detendrán la obra para reconocer a hombres como Ubaldo Mejía -a pesar de su muerte, persiste en los corazones de la gente de Santa Cruz Aquiahuac- ya que representó a Jesús durante 25 viacrucis.

También, comentó que otro de los personajes importantes fue el maestro Ruperto Cervantes Medel, director general de “El Divino Mártir” con más de 40 años al frente, pero que lamentablemente sus pulmones no resistieron a la enfermedad viral.