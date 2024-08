Da ayuntamiento de Tlaxcala ultimátum para tramitar licencias de funcionamiento

El Ayuntamiento de Tlaxcala dio un ultimátum a representantes legales de los giros comerciales (blancos y rojos) para que acudan a tramitar las licencias de funcionamiento pues podrían ser canceladas.

Municipios “Olvidan” limitar venta de alcohol en municipios; a casi dos años incumplen 49 comunas Decreto estatal

De acuerdo con datos oficiales de la coordinación de Licencias de Funcionamiento adscrita a la Tesorería Municipal de Tlaxcala, existen más de dos mil giros comerciales en la Capital, por ello, a menos de 15 días de que concluya la administración 2021-2024, personal del área trabaja en la preparación de los expedientes de cada una de las personas que tienen un negocio, pues en 2021 sólo se tenía 500 licencias vigentes.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

De acuerdo con la Ley de Ingresos la vigencia de cada giro es de cinco años y muchos de los actuales estaban a punto de ser cancelados. El área de Tesorería aclaró que en tres años no se otorgó ninguna concesión o Licencia de Funcionamiento para venta de bebidas alcohólicas.

LEY DE INGRESOS MUNICIPAL

Las licencias de funcionamiento que después de cinco años de la fecha de otorgamiento o último pago, no se encuentren refrendadas serán canceladas. Los días y horarios permitidos para el funcionamiento de los establecimientos serán fijados de acuerdo a lo considerado en el Bando de Policía y Gobierno, pudiendo en cualquier caso modificarlos, esto en protección y seguridad a la ciudadanía en general y por cuidado del medio ambiente, según establece la normativa municipal.

Los detalles: ➡️ Incumplen giros rojos refrendos, en la Capital

El documento señala que de no reunir alguno de los 24 requisitos, la Tesorería otorgará un plazo de 15 días hábiles, para subsanar las omisiones y si en dicho lapso no corrige los señalamientos, se tendrá por no presentada dicha solicitud.

Explica que, tratándose del refrendo de licencia, deberá adjuntar a los requisitos señalados el tarjetón anterior y la expedición de la licencia, deberá solicitarse dentro de los 30 días siguientes a la apertura del establecimiento, misma que tendrá vigencia de un año fiscal.

Además, el refrendo de la licencia deberá ser tramitado en los tres primeros meses de cada año, de no hacerlo, se aplicarán infracciones y sanciones en los términos del artículo 320, fracción XVI, del Código Financiero.

Entérate: ➡️ Suspende gobierno capitalino tienda “El Semáforo”, en Ixtulco

Por ello, la alcaldía concluye los tres años sin autorizar una sola apertura de licencia de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas, esto atendiendo al decreto emitido por la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, el día 20 de septiembre de 2022.

Municipios Piden ciudadanos regular tarifas de estacionamientos privados y de gobierno en la capital tlaxcalteca

De esta forma, informó que el trabajo que desempeñó la alcaldía durante el trienio, fue trabajar con la coordinación de Desarrollo Urbano, Protección Civil y licencias de Funcionamiento, lo que permitió que los establecimientos de giro blanco y rojo, tal y como lo señala la Ley Municipal cuenten con los permisos y equipamientos adecuados para su operación, con todos los protocolos a seguir en casos fortuitos.

La tesorería exhortó a la ciudadanía capitalina para que se acerque a recibir sus tarjetones de licencias de funcionamiento y con ello, concluir los trámites. Sin embargo, aunque personal acudió a entregar este documento, muchos de ellos están cerrados.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el municipio de Tlaxcala existen más de dos mil giros comerciales de los cuales alrededor de 400 corresponden a permisos de venta de bebidas embriagantes.