Dan último adiós a exsecretario del ayuntamiento de Santa Cruz; murió por complicaciones de salud

Por problemas de salud, José Omar Pérez Reséndiz, exsecretario del ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala en el periodo 2005-2008, perdió la vida a los 53 años de edad y este martes nueve de julio recibió el último adiós.

La parroquia de la Santa Cruz fue el escenario para orar por el eterno descanso de quien también fue jefe de área en la dirección de Planeación del Copladet de 1995 a 2001, así como director de Gobernación en el gobierno capitalino de Jorge Corichi Fragoso.

De igual forma, Pérez Reséndiz laboró como supervisor de la cuenta pública en el Órgano de Fiscalización y Control del Estado de Tlaxcala de 2006 a 2010, así como coordinador de imagen urbana en el municipio de Santa Ana Chiautempan de 2017 a 2021.

El rito de exequias lo realizó el sacerdote Gastón Urriola López en la parroquia de Santa Cruz Tlaxcala. Armando Pedroza / Colaboración especial

Últimamente se desempeñó como director de Planeación en el gobierno municipal de Contla de Juan Cuamatzi, así como también fue coordinador de campaña de la actual presidenta electa de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán.

Desde hace poco más de un año dejó su natal Santa Cruz Tlaxcala para residir en la ciudad rielera de Apizaco, lugar donde se realizó la velación en una agencia funeraria.

Así, poco después de las 11:00 horas de este martes, el cortejo fúnebre salió con destino a la parroquia de la Santa Cruz, donde el padre Gastón Urriola López ofició la misa de cuerpo presente.

Ahí, el párroco habló de la misericordia de Jesús, que después de su muerte resucitó al tercer día para dar vida eterna a quien crea en Él.

Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente”, expuso el sacerdote del versículo de la biblia, para pedir oraciones para el eterno descanso de Omar Pérez.

Personal del gobierno municipal de Contla despidió a su compañero y amigo con un mensaje impreso en una lona. Armando Pedroza / Colaboración especial

Al finalizar la celebración religiosa, familiares y amigos acompañaron a José Omar Pérez Reséndiz a su última morada, el panteón municipal de su natal municipio, y descansará cerca de la tumba de su padre, Antonio Pérez Nava, quien fuera alcalde de Santa Cruz Tlaxcala en el periodo 1992-1994.

Antes, por el pasillo del atrio de la parroquia, personal del gobierno municipal de Contla se despidió de su amigo y compañero con una lona con la fotografía de Omar Pérez y con la leyenda: “hoy el cielo gana una estrella y aunque te extrañaremos aquí en la tierra, sabemos que estarás cuidándonos desde arriba



Asimismo, no sólo se recordó el legado que dejó, sino también los momentos felices de la vida que disfrutaron juntos, pues narraron que José Omar era un fan del equipo América, pasión que compartía con su familia.

También fue un seguidor ferviente del futbol americano y su equipo favorito fue 49ers de San Francisco.

En la pasada celebración de Día de Muertos, Omar Pérez compartió una publicación en su página de Facebook a la que calificó como “chulada”: “Sólo dos cosas quiero llevarme de ti el día en que me toque partir, un último beso, una última mirada; el primero para recordar que este mundo no es eterno y la segunda para no olvidar que aun así me amas”.

A José Omar Pérez Reséndiz le sobrevive su esposa Fabiana Nava Acoltzi, con quien llevaba 27 años de matrimonio, y sus hijos José Daniel Antonio, Marian Elena y Jorge Gabriel Pérez Nava