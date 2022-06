“Daremos la seguridad que requiere Chiautempan”: Jesús Herrera Moreno

“Será todo un reto, pero jamás imposible”, sostuvo el nuevo director de Seguridad Pública y Vialidad de Chiautempan, Jesús Herrera Moreno, tras ofrecer al municipio la seguridad que tanto requiere.

Municipios Capacitan a comunidades de Ixtacuixtla ante riesgos

Con 18 años de experiencia policial en el sistema municipal, estatal y federal, el comisario afirmó velar por su tropa, a fin de que tengan mejores condiciones de trabajo, además de un equipo digno que les permita desarrollar correctamente sus funciones.

Entérate:➡️ Tiene Chiautempan dos directores de seguridad

Eso sí, comentó que la seguridad es una tarea de todos, de ahí que pidió a los chiautempeneses colaborar y tenerles confianza a los oficiales.

“Yo soy originario de Chiautempan y por ello mi compromiso de duplica, pero la seguridad es compromiso de todos, cada quien desde su competencia como ciudadanos y autoridad”, dijo.

Municipios Asume Jesús Herrera dirección de seguridad en Chiautempan

Más información:➡️ Reaparece mujer que abofeteó a alcalde de Papalotla

Sabedor de ser el tercer titular de la policía de Chiautempan en casi 10 meses de gobierno, explicó que desde su primer día de trabajo, realizó una “radiografía” para conocer las condiciones de la corporación.

Desde entonces, emprendió su labor como comisario para que los oficiales cumplan con todos los ejes rectores, las políticas públicas de seguridad, las leyes y, sobre todo, cursos y certificaciones.

HABRÁ UN REORDENAMIENTO

Entérate:➡️ Fortalece Jesús Herrera seguridad en Papalotla

Local Proponen modificar las leyes de obras públicas de Tlaxcala

Por otra parte, el funcionario municipal detalló que están en pláticas con empresarios, transportistas y comerciantes, entre otros sectores de la población, para emprender un reordenamiento en Chiautempan.

El proyecto consiste principalmente, dijo, en disminuir la incidencia delictiva en la comuna, al igual que recuperar la identificación de la ciudadanía con el policía y viceversa.

Agregó que podrán en operaciones un módulo de atención en la zona centro, cuyo propósito es dar una atención inmediata a problemáticas de seguridad, además de acabar con la violencia intrafamiliar, principal delito que se registra en el municipio.

Deportes Inicia Lobos festejo por sus 43 años

Lee más:➡️ Se integran Secretarios de Acuerdos al TSJE, en funciones de magistrados

“Todos exigen con justo derecho la seguridad y nosotros como gobierno debemos de otorgarla, confío en que vamos a lograr una visión diferente en el servicio policial”, remató Jesús Herrera

Local Reivindicar al sector docente, reto de escuelas: Homero Meneses

NO PEDIRÉ CUOTA A POLICIAS, ASEGURA

Más información:➡️ Buscan policías para Nopalucan

Tajante, el encargado de la seguridad en Chiautempan aseguró que, a su llegada, no hay condicionantes para su función. “Fui muy claro, yo no voy a permitir eso, porque no podemos trabajar y hablar de honestidad, disciplina y valores hacia esta corporación”. Policiaca





Y agregó que, ante integrantes de Cabildo, dijo: “yo no obedezco a nadie que no tenga que ser el mando superior. Nadie me propuso nada, ni el alcalde ni su hijo, es más, no hablo con Juan Carlos Jiménez y no me voy a prestar a circunstancias que vulneren la dignidad del policía y la ley”, indicó.





Entérate:➡️ Reclaman vecinos de Papalotla, desvío de recursos





Tajante, el encargado de la seguridad en Chiautempan aseguró que, a su llegada, no hay condicionantes para su función.





TE RECOMENDAMOS: ⬇️

Policiaca

Deportes Inicia Lobos festejo por sus 43 años