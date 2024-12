De elaborar piñatas subsiste Judith Díaz

Engrudo y papel periódico son las materias primas que doña Judith Díaz Reyes utiliza para darle forma a figuras como piñatas de siete picos, guajolotes, renos, Santa Claus y hasta caballeros desnudos para una fiesta de despedida de soltera.

Ella tiene diabetes y no cuenta con apoyo de los programas del gobierno de la República, pero su pasión por el trabajo en las artesanías la sacan adelante, a sus 62 años de edad es un ejemplo en la comunidad de San Gabriel Popocatla, municipio de Ixtacuixtla.

Mis hijos me advierten que deje de trabajar, que ellos me sostienen, pero les digo que me siento inútil sola y sin hacer nada en la casa, por eso, sigo haciendo las piñatas, una muchacha me ayuda a vestirlas, comentó.

Expresó que las artesanías las aprendió a los 17 años de edad al casarse con Arturo Díaz Flores. Mi suegro Federico Díaz me dijo: de algo tienen que vivir cuando tengan a tus hijos, luego mi esposo me comentó, dejas el campo y aprenderás a hacer piñatas y así fue toda la vida, contó a este Diario.

Recordó que sus padres le habían enseñado quehaceres en el campo como cortar alfalfa con la hoz, tumbar las milpas con machete, desgranar el maíz y ordeñar a las vacas.

Dijo que con el paso de los años su suegro llevó un curso a la comunidad de la Casa de la Artesanías del gobierno del Estado y “nos enseñaron a todos cómo hacerlas, ahora somos trece las familias que nos dedicamos a estas artesanías populares”.

Comentó que las piñatas de siete picos que corresponden a los pecados capitales son las que más vende por mayoreo en 170 pesos cada una. “Nos llevamos más de cinco horas en hacer cada una, se tienen que secar al sol y luego las vestimos con papel china y crepé de acuerdo con la figura elaborada.

“Trabajamos por pedido, nos llaman por teléfono y les decimos en qué tiempo están sus piñatas, ahora se venden los renos para las acostaditas navideñas esos tienen un precio de 80, le soy sincera llevo varios días con atraso porque me pusieron la vacuna contra la influenza y no se me quita el resfriado y gripe”, puntualizó.