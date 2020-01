De nuevo roban en la primaria de Techachalco, Panotla

Derivado de la falta de un velador y la incapacidad operativa para brindar vigilancia por parte de la policía de Panotla a cargo del director Oscar Grande Sánchez, la madrugada de este lunes fueron robados equipos de cómputo de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla de la comunidad de Santa Cruz Techachalco.

De acuerdo con la versión de padres de familia, el conserje José N. fue el primero en percatarse de que el acceso principal se encontraba abierto y que el candado del aula de medios estaba quebrado, por lo que de manera inmediata le notificó al director de la escuela, Isidoro N., quien dio parte a las autoridades.

Los paterfamilias y directivos señalaron que decidieron no ingresar al lugar de los hechos, en tanto no lo hicieran peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes más tarde confirmaron que fueron hurtadas computadoras de escritorio marca HP, color negro, todas con mouse y teclado, así como una pantalla marca LG, color negro.

Detallaron que la institución ha sido blanco de atracos, pues suman dos en menos de tres años, ya que la policía rara vez pasa por la zona y el comité de padres de familia y directivos no han podido ponerse de acuerdo para contratar a un velador.

Por su lado, el presidente de la localidad, Jaime Berrios Posada, justificó los robos periódicos al plantel, al señalar que lo debe atender la Secretaría de Educación Pública del Estado.

“Es un tema de falta de vigilancia, pero no hay velador porque se supone que la Sepe es la encargada eso y no nos dejan meter mano en esto, incluso para hacer reparaciones nos ponen trabas, nosotros quisiéramos brindar todo, pero a veces no se puede, además no nos alcanza a nosotros para poner un velador”, dijo.

2 atracos en menos de tres años

