De trabajo, relación Congreso-Gobierno, sostiene Leticia Martínez

Estamos haciendo un trabajo conjunto como debe de ser, organizado y planeado, en donde hay cosas que debemos hacer entre ambas partes y, obviamente, el Legislativo no puede hacer muchas cosas sin el Ejecutivo y viceversa, sentenció la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Leticia Martínez Cerón.

En entrevista, la representante legal del Poder Legislativo descartó totalmente que la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, tenga las manos dentro de este poder, como lo han denunciado en repetidas ocasiones algunos partidos políticos.

“Así como que tener las manos dentro no, yo lo descarto totalmente, porque hay trabajos que tenemos que hacer en conjunto, pero de que haya una imposición o algo así, yo no lo veo de esa manera, porque somos nosotros los que acordamos y sabemos cómo estamos trabajando desde adentro”, enfatizó.

Asimismo, dijo que aunque la mayoría de las iniciativas que han presentado y aprobado han sido las enviadas por el Ejecutivo, no significa que sea por una sumisión, sino porque son en beneficio de la comunidad o del pueblo tlaxcalteca, ya que si supieran que no son de beneficio para ellos, las tendríamos que analizar más a fondo antes de darles trámite.

En este sentido, aceptó que las iniciativas a las que les darán mayor prioridad serán a las de salud, educación y seguridad, aunque todas son importantes dependiendo de la necesidad de cada uno, por lo que en razón de la agenda legislativa es como definen la prioridad de lo que aprueban.

“Tenemos que subir iniciativas para poder sesionar, entonces en el orden en que llegan es como se manejan, por lo que, si no tenemos consolidada una ley, por ejemplo, en cuestión de protección, entonces lo que tenemos que hacer es manejarla, trabajarla y en cuanto la tengamos se sube a pleno”, recalcó.

De igual forma, aceptó que la aprobación de la iniciativa para nombrar a la producción y uso de la flor de dalia en Huamantla como patrimonio cultural inmaterial de Tlaxcala, fue porque ya estaba contemplada, mas no porque fuera una prioridad, “pero no había otra en ese momento para tratarla o subirla a pleno. Sí hay otras prioridades para el Legislativo, pero todavía no están autorizadas para que puedan subir”.

Leticia Martínez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local





Necesitamos que las iniciativas cumplan con todas las características, pues, aunque hubiera una de prioridad, pero no está terminada o no tiene los elementos necesarios, tenemos que manejarla, hacer lo conducente y después subirla”





