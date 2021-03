Definió Morena diputaciones locales

De forma hermética, la Comisión Nacional de Elecciones de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cumplió con la designación de candidatura a diputaciones locales para Tlaxcala, para consolidar su registro ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, donde los abanderados destacan entre ex priistas, ex perredistas y ex panistas.

El representante de Morena ante el ITE, José Luis Ángeles Roldán, detalló que el instituto político cumplió con el registro de acuerdo a los plazos marcados y con los perfiles que fueron determinados por los órganos nacionales.

Aunque la Comisión Nacional de Elecciones había anunciado que el resultado de sus designaciones se haría a través de la página oficial del instituto político, en el que antes se informaría de la procedencia de los registros y posteriormente del resultado de las encuestas que aplicarían, estos trámites no se cumplieron.

Además de que hicieron una serie de reajustes a las fechas de designación, dejando el plazo límite para dar a conocer las postulaciones a los órganos del partido encargados de cumplir con el registro ante la autoridad electoral.

Entre los dato que dio a conocer fue que en el Distrito 02 de Tlaxco, será la alcaldesa con licencia emanada del Partido Revolucionario Institucional, Gardenia Hernández Rodríguez, quien los represente.

En el Distrito 05 de Yauhquemehcan, encabezará el exdiputado local, Vicente Morales Pérez; por el Distrito 08, Guadalupe Cuamatzi Aguayo; en el 13, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez; en el Distrito 13 el ex alcalde de Tepeyanco, Jovany Ixtlapale Anselmo; en el 14 de Nativítas, Javier Quiroz Macías y en el 15, irá María Guillermina Loaiza Cortero.

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

En el caso de las diputaciones de representación proporcional, la lista la encabezará el diputado federal con licencia, Rubén Terán Águila, en segundo sitio irá Marcela González Castillo, seguido por Jorge Caballero Román, Ximena Verónica Zecua Martínez y Carlos Cuapoio Portilla.

Las últimas cinco posiciones serán para Luz María Vázquez Avila, Ubado Lander Corona, Lizbeth Potrero Sánchez, Brandon Jiménez Enriquez, y Carmen Armas Meneses.

Cabe señalar que Morena irá solo en 5 distritos locales y en 10 por la coalición “Juntos haremos historia en Tlaxcala”. Las candidaturas apun tendrán que ser avaladas por el ITE.

