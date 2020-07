Demandan los "ferieros" reembolso, en Calpulalpan

Varios “ferieros” –como se les denomina- se manifestaron de manera pacífica en las afueras de la presidencia municipal de Calpulalpan para exigir la devolución del dinero que dieron al Comité de Feria 2020 como anticipo para el apartado de lugares de venta.

Y es que por la actual pandemia, dijeron que intuyen que la celebración en honor Santo Patrón de Calpulalpan, San Antonio de Padua, ya no se va a realizar y es por ello que reclaman los recursos económicos que entregaron a ese organismo.

En entrevista, aseguraron que depositaron de tres mil a 50 mil pesos en efectivo, dependiendo el tipo de negocio comercial, pero temen que ya no les sea devuelto.

Cada año, la fiesta patronal a San Antonio de Padua está programada para el 13 de junio, pero el Comité de Feria 2020, integrado por los regidores Ismael Portilla Montalvo, Miguel Ángel Vázquez Ávila y Miriam Paniagua Coca, no descartó la posibilidad de hacer esta celebración en el mes de octubre ya que en la fecha anterior fue imposible por la pandemia.

“La última vez dijeron que la feria sería en julio y luego que en octubre, pero los regidores ya no nos responden las llamadas y nos dicen que no han venido a la presidencia, somos gente que realmente no depende de nadie, vamos al día. Requerimos lo que nosotros pagamos al ayuntamiento”, expresaron.

El pasado miércoles, los quejosos fueron atendidos por la secretaria de la comuna, Silva Aparicio Sánchez, quien les ofreció una solución la próxima semana en la devolución de sus pagos.

“YA VENDIMOS NUESTROS BIENES”: FERIEROS

En la misma entrevista, los “ferieros” señalaron que la están pasando mal por ser suspendidas las ferias y exposiciones en Tlaxcala y todo el país por la Covid-19.

Manifestaron que han vendido parte de sus bienes como camionetas u objetos de trabajo para poder vivir, pues ya no tienen recursos. “Necesitamos dinero para comer, también tenemos gastos”, sostuvieron.

Enfatizaron que son un grupo de personas que no ha recibido apoyo de las autoridades federales y estatales y refirieron que serán los últimos en regresar a laborar cuando concluya la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

“Somos familias numerosas que en verdad nos hace falta el recurso para seguir subsistiendo, no pedimos otra cosa, venimos en la mejor disposición, no queremos generar un conflicto” finalizaron.

“Ferieros” hicieron su pago de apartado dependiendo el tipo de negocio comercial.

