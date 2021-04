Demandan suspender bailes en Zacatelco

Vecinos de las secciones Tercera, Cuarta y Quinta de Zacatelco demandaron a la autoridad estatal y municipal suspender, de manera inmediata, en estos tiempos de pandemia, los bailes sonideros y festejos de carnaval.

Cultura En Zacatelco inauguran “Raíces de una Artista Tlaxcalteca”

Además existe la queja que estos eventos aumentan la inseguridad, como ocurrió el pasado fin de semana en el que fue baleado un hombre en el barrio de Capula, barrio de Xochicalco.Al res

Al respecto, Luis Ángel N., vecino de Xochicalco, sostuvo que el pasado domingo llevaron a cabo un baile de carnaval en el que instalaron un sonido y durante su desarrollo, entre 19:00 a 19:30 horas, se presentaron unas grescas en la Cruz de Capula, entre ellas con desenlace de alto riesgo cuando fue hombre recibió disparos de armas de fuego en sus piernas.

Tlaxcala, el quinto con más incendios forestales | De acuerdo con la @CONAFOR la superficie afectada ha sido de dos mil 173 hectáreas...https://t.co/hIYZU5Kuvk#IncendiosForestales — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 15, 2021

Refirió que estos eventos de concentración masiva registran la venta de bebidas alcohólicas y casos de coronavirus por la cercanía de las personas.

Por su parte, fuentes del ayuntamiento indicaron que tanto el gobierno municipal como el estatal no otorgaron permiso alguno para el baile de carnaval en Capula, por lo tanto es responsabilidad de quien tuvo la iniciativa, de ahí que lamentaron que a grupos de personas no ha quedado claro que la pandemia no perdona.

Recomiendan tomar precauciones en viaducto San pablo-Apetatitlán del 19 al 22 de abril | Se sugiere a las empresas de transporte público y población en general tomar vías alternas y atender las indicaciones de seguridad de las autoridades...https://t.co/XIVOKC5fjW#Municipios — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 15, 2021

No dejes de leer:

Policiaca Balean a un sujeto tras riña en baile de Zacatelco

Municipios Aplican vacuna contra la Covid en Zacatelco