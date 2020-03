Denuncia edil acoso político del alcalde de Teacalco

El presidente de comunidad de Santa Apolonia Teacalco, Gregorio Portillo Acatitla denunció acoso político por parte del alcalde Filemón Desampedro López, pues presuntamente ha retenido el recurso económico de la comunidad y ha restringido la participación del edil en el seno del Cabildo.

A través de un escrito, solicitó la intervención del Legislativo, pues supuestamente por los apercibimientos no ha podido trabajar como quisiera, amén de que el recurso es necesario e importante para la ejecución de obras y acciones en pro de la localidad.

“Como presidente de comunidad Santa Apolonia Teacalco le comunicó que el presidente municipal de la misma población ha restringido mi participación en Cabildo y además no se me ha entregado el presupuesto para obra y Gasto Corriente, con el argumento de que el gobierno del estado aún no libera el presupuesto al ayuntamiento”, detalló.

Como Portillo Acatitla es autoridad recién electa, pidió a los diputados locales que le apoyen a desglosar el presupuesto del municipio, para saber con exactitud qué cantidad de dinero le corresponde a la comunidad que representa.

“El presidente municipal ha expresado en repetidas ocasiones en Cabildo y me ha catalogado de méndigo, pordiosero, porque le pido el recurso para hacer las obras que mi comunidad requiere urgentemente”, soltó.

A pesar de que la Ley no lo permite, el edil optó por pedir al Congreso local que le entregue el presupuesto que le corresponde a la población de manera directa, “ya que es mucho problema pedirlo al presidente municipal, pues no trabaja y no deja trabajar”.

