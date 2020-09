Denuncian altas cuotas en Cobat de Ixtacuixtla

Padres de familia y estudiantes del plantel 08 de Ixtacuixtla del Sistema Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), denunciaron que les impusieron elevadas cuotas de inscripción para el nuevo ciclo escolar 2020-2021.

Según los quejosos, les exigen 500 pesos como parte de la inscripción del semestre entrante y otros 150 pesos por una cooperación de padres de familia.

Señalaron que por la pandemia del nuevo coronavirus, se ha visto afectada la economía tlaxcalteca y, por ello, acusaron que las cuotas son elevadas.

Pero no solo eso, recordaron que en el semestre pasado pagaron 750 pesos de inscripción y de 250 como cooperación de padres de familia por cada estudiante, pero el dinero no ha sido utilizado ya que no hay clases presenciales.

Aunado a lo anterior, también exhibieron que en el plantel ubicado sobre el bulevar José María Morelos, los alumnos sufren de escasez de agua, papel y productos de limpieza.

Dijeron que los sanitarios del plantel están en muy mal estado, esto cuando asistían a clases en los salones.

Por último, mencionaron que desconocen a los integrantes que forman parte del Comité de Padres de Familia, ya que "estas personas piden el dinero y no nos dan alguna razón de cuál será su uso o a dónde va a ser destinado".

Por ello, pidieron la pronta intervención de las autoridades estatales del Cobat y de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala para tener solución a sus demandas.

