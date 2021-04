Descalificar a INE enrarece democracia: Luis Vargas

El dirigente estatal del Partido Fuerza por México, Luis Vargas González, consideró que los señalamientos y descalificaciones al Instituto Nacional de Elecciones (INE) no contribuyen a la democracia, de ahí que aseguró que, desde su partido, existe confianza a la autoridad electoral y su desempeño.

Local Ofrece Viviana Barbosa un gobierno de cercanía

Consideró que no se debe caer en un ambiente de amenazas sobre la permanencia INE pues aseguró que eso “enrarece” el proceso electoral y si bien, señaló que el desempeñó de los órganos electorales siempre debe estar en la lupa, fue claro que no se puede poner en duda sus decisiones cuando no convengan a los intereses de un particular o un partido.

#DiaDeLaTierra Por sequía se acaba la vida en represas de Tlaxcala



En norte y poniente del territorio tlaxcalteca aumenta la erosión de la tierra; desaparecen 450 hectáreas de agua... https://t.co/5toCKrAfFF#Ambiente #Agua #CambioClimatico — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 22, 2021

Vargas González señaló que, como instituto político, están atentos de que se cumpla cada una de las etapas del proceso y que no haya violaciones fragantes a sus derechos políticos electorales, sin embargo. Ademas, comentó no se puede estar minimizando el trabajo de los consejeros electorales.

Planteó que como mostrarán confianza tanto a nivel nacional y local del trabajo del “árbitro electoral” y serán cautelosos con cada una de las decisiones que tomen, que de detectar irregularidades serán los primeros en señalarlas.

Luis Vargas señaló que, “como partidos, no podemos minimizar la actividad de los órganos electorales”

Avalan reformas en materia de educación vial; en Tlaxcala será priorizado el peatón | Por ley, queda prohibido la venta o reparación de carros en la vía pública, así como colocar objetos de construcción o anuncios que limiten el paso...https://t.co/aMNtNHaMJO#Congreso #Dipuatdos — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 22, 2021

No dejes de leer:

Local Constructores piden integrar pacto estatal a los candidatos

Local Se centran aspirantes en salud y seguridad