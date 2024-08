Desde 2004, en fraccionamiento San Diego abandonan casas

Inicialmente la falta de agua potable llevó a una constructora del fraccionamiento “San Diego”, de la comunidad de San Diego Metepec, municipio de Tlaxcala a la quiebra porque no pudo vender 34 viviendas de interés social. La indebida planeación urbana porque no disponían de agua ni conexión a las redes sanitarias, llevó a que las viviendas no fueran vendidas.

Doble Vía Desarrollo para el Envejecimiento, la prometedora licenciatura de la UNAM que nadie quiso

José Armando Castro Flores, presidente electo de San Diego Metepec, informó que a inicios del año dos mil, la población se opuso a la construcción del fraccionamiento proyectado para más de 70 viviendas, porque no estaban dispuestos a compartir agua del pozo de la comunidad.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Inclusive, dijo que la población también se negó a facilitar que las aguas negras del fraccionamiento fueran conectadas a la red general de la comunidad con destino a la planta de tratamiento de aguas residuales, lo anterior, porque la constructora del fraccionamiento, nunca se acercó con la comunidad para negociar el proyecto y “esto posteriormente repercutiría porque el pozo de la comunidad ya tenía varios lustros en servicio”.

Señaló que una vez construidas las casas, los nuevos inquilinos enfrentaron desabasto del vital líquido durante varios años, hasta que la constructora recibió la aprobación de la Comisión Nacional de Agua para perforar un pozo y, con ello, dar solución al desabasto.

No obstante, afirmó que la problemática pasó del gobierno municipal de Víctor Hugo Cahuantzi González al de Héctor Israel Ortiz Ortiz, donde finalmente perforaron un pozo. “Se sabe que una parte del terreno del fraccionamiento está en litigio y por eso no fueron vendidas las casas de interés social, ahora han llegado algunos paracaidistas a quererlas habitar”, denunció

Te recomendamos: ➡️ En el Infonavit, no hay cifras oficiales de casas en abandono

Dijo que una vez que tome protesta a partir del uno de septiembre, dialogará con los habitantes del fraccionamiento para dar solución a los problemas que viven desde hace 20 años y aclaró que, como autoridad, buscará que las familias que viven en ese fraccionamiento conecten el drenaje sanitario pues la fosa séptica que tienen genera contaminación a los mantos acuíferos.

Anunció que también se reunirá con el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, a fin de proteger las reservas naturales mediante la reforestación de árboles en la Ocotera, bosque anexo a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. “Tenemos que dialogar para lograr acuerdos que beneficien a la población, sin afectar las reservas naturales que tiene el pueblo de San Diego Metepec”, puntualizó.

CASAS ABANDONADAS

Continúa leyendo: ➡️ El abandono de viviendas crea pueblos fantasma

Sobre carretera federal Tlaxcala-San Martín Texmelucan a la altura de la comunidad de Metepec se encuentra el fraccionamiento “San Diego”, ahí, la mitad de casas de interés social está habitada y la otra parte abandonada.

Ante la ola de robos, las familias se han organizado para instalar cámaras de video vigilancia y mantas en las que advierten a los delincuentes que los están observando.

El acceso de las casas dúplex está cerrado con una pluma. De las 34 viviendas solo una es habitada y está custodiada por varios perros.

Las casas muestran humedad, casi todas fueron desmanteladas; no tienen puertas, ventanas ni accesorios en los sanitarios y se observa que algunas familias han tomado las casas para vivir por algunos años, aunque no tienen servicio de energía eléctrica ni de agua.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El predio está delimitado por una malla de acero, desde la guarnición de la calle que fue proyectada hasta las cocheras de las viviendas; todo está lleno de maleza y matorrales que se han desarrollado en 20 años.

OTORGAN PERMISO PARA OTRO INFONAVIT

A unos metros del fraccionamiento San Diego, pero ya en predios del municipio de Texoloc, propietarios denunciaron que presuntamente el alcalde Arturo Covarrubias Cervantes, dio facilidades para que un nuevo fraccionamiento sea construido.

Municipios Ciudadanos acumulan basura en espacios públicos de la capital tlaxcalteca

Los detalles: ➡️ Abandonan casas de interés social

De hecho, varios predios están en venta, en la zona donde fue ampliada y adoquinada una nueva calle, el lugar se encuentra sobre carretera federal Tlaxcala-Texmelucan en la entrada el municipio de Texoloc.

En el lugar existe material para la construcción abandonado (adoquín y arena). El área ya fue trazada para la construcción de una obra que presumen vecinos es para casa de interés social.

A unos metros del fraccionamiento “San Diego”, pero ya en predios de Texoloc, propietarios denunciaron que presuntamente el alcalde Arturo Covarrubias dio facilidades para que un nuevo fraccionamiento sea construido.