Despiden a personal del ayuntamiento capitalino para pagar laudos

El ayuntamiento de Tlaxcala cubrirá el pago de laudos laborales con los recursos que sean obtenidos por el despido de 18 trabajadores de confianza, de acuerdo con información proporcionada a este Diario.

Municipios Ayuntamientos deben cumplir con pago de prestaciones

Integrantes del Cabildo fueron informados por la alcaldesa capitalina, Maribel Pérez Arenas, que sería erogado el recurso para pagar los tres laudos laborales que avalaron en sesión ordinaria de la segunda quincena de octubre.

Municipios Cabildo de Tlaxcala sigue sin fecha para sesionar

Bajo el argumento de que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir el adeudo con extrabajadaores del ayuntamiento de Tlaxcala, en una reunión con regidores la presidenta municipal señaló que para cubrir los adeudos tendrían que prescindir de los servicios de trabajadores de confianza.

No obstante, no fue especificado el adeudo que la administración municipal cubrirá por el pago de laudos laborales, aunque la titular de la administración refirió que se trata de un monto de entre cinco y ocho millones de pesos, pero no detalló si el recurso corresponde solo a los tres casos aprobados a pagar, ni cuánto es lo que deben erogar por cada expediente.

Aunque la determinación fue informada hace un par de días a los integrantes del Cabildo, colaboradores de seis de los siete regidores ya no recibieron el pago correspondiente a la primera quincena de diciembre y tampoco la gratificación de fin de año.

Municipios Embargarán vivienda de regidora de Tlaxcala si no pagan laudo

Tampoco fue detallado por Pérez Arenas si este recurso contempla el pago de multas de las que han sido acreedores integrantes del ayuntamiento por la negativa del pago de laudos y que en últimas fechas han incrementado a un monto aproximado de 170 mil pesos, por integrante.

La administración municipal no ha detallado si el recorte de trabajadores solo será en el área de regidurías o si contempla a colaboradores de las diferentes direcciones de la presidencia municipal.

A la fecha al menos cinco colaboradores de los regidores informaron a quienes prestan sus servicios que ya no recibieron sus pagos, algunos de ellos con más de año y medio trabajando en el área.

