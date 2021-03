Destinan en la capital tres mil 500 vacunas en primer día

Favorable fue la respuesta de los capitalinos durante el primer día de la Estrategia Nacional de Vacunación que efectuó la delegación del Bienestar en Tlaxcala, para el que fueron destinadas 30 células que equivalen a tres mil 500 dosis.

Por ello, desde temprana hora se apreciaron largas filas a las afueras de los tres puntos de la aplicación del biológico Sinovac en el municipio de Tlaxcala.

La explanada de la clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en el bulevar Guillermo Valle, así como el salón azul situado en el Centro de Convenciones, frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fueron los centros que registraron mayor afluencia de personas; aunque el Centro Expositor en la colonia López Mateos también tuvo filas importantes.

Piden no hacer las días antes de vacuna | Habrá para todos, sostiene el delegado de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala

No obstante, la aplicación de la vacuna fue ágil, pues la labor de los servidores de la nación permitió que los adultos mayores tuvieran a la mano sus documentos y el proceso fuera más rápido.

Al respecto, Carlos Luna, delegado del Bienestar en Tlaxcala, precisó que para vacunar a las personas mayores de 60 años de edad en la capital fueron destinadas 30 células, 10 en la clínica 8, 10 en el Centro Expositor y 10 en el Centro de Convenciones.

Precisó que cada célula permite vacunar alrededor de 100 personas o más, por ello pudieron cubrir las tres mil 500 dosis.

En el primer día fueron inoculados las personas que su primer apellido comenzó con la letra A a la I. Explicó que en cada municipio al que ha llegado la Estrategia Nacional de Vacunación han sobrado dosis, lo que ha brindado confianza a los adultos mayores.

“No es necesario que acudan a formarse un día antes o muy temprano porque corren el riesgo de enfermarse, la vacuna esta contabilizada y alcanza para todos, contamos con filtros de sanidad y seguimos todas las medidas”, dijo.

#Entérate 💉 Llega vacuna contra Covid-19 a la capital de Tlaxcala, del 25 al 29 de marzo



Más aciertos que errores en manejo de la pandemia, afirma la Sesa

Brigadas, tratamiento TNR4 y suspensión de clases de manera anticipada, de lo más destacado

El delegado pidió a los pobladores esperar los tiempos y no acudir a los municipios que no les corresponden, pues no podrán aplicarles el biológico debido a que hay protocolos que deben seguir.

Además, agradeció el apoyo al sector salud, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a médicos, enfermeras y personal de la delegación del Bienestar, quienes han trabajado sin descanso para llevar a cabo la estrategia con éxito.

La aplicación de la vacuna contra la Covid-19 fue muy esperada por los pobladores del municipio capitalino, de ahí que muchos de los adultos mayores externaron su alegría por ser beneficiados.

Tal fue el caso de Alicia Cancino Mendoza, originaria de Veracruz, pero vive en la capital desde hace dos años, quien dijo que no presentó reacciones secundarias tras la aplicación de la vacuna y se siente tranquila.

La Estrategia Nacional de Vacunación en la capital concluirá el próximo sábado en los tres centros de la aplicación del biológico Sinovac.

Más aciertos que errores en manejo de la pandemia, afirma la Sesa



Brigadas, tratamiento TNR4 y suspensión de clases de manera anticipada, de lo más destacado...https://t.co/iFIZYMd0Kc#Covid19 #Contagios — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 23, 2021

