Develarán busto de Xicohténcatl Axayacatzin en el ayuntamiento capitalino

La presidenta municipal interina de Tlaxcala, Maribel Pérez Arenas, informó que una de sus últimas actividades en su administración será la develación de un busto de Xicohténcatl Axayacatzin, acontecimiento que tendrá lugar el próximo lunes en la galería Desiderio Hernández Xochitiotzin.

Local [Actualización] Reconoce Senado a Xicohténcatl Axayacatzin: inscribe su nombre con letras doradas en el muro de honor

Explicó que será la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, quien se encargue de reconocer al guerrero tlaxcalteca que participó en la batalla contra las fuerzas de Hernán Cortés y afirmó que esto forma parte de las actividades por los 200 años del Senado de la República y que también incluyeron la Copa de Futbol Bicentenario celebrada en días pasados en Tlaxcala.

Local [Actualización] Tlaxcala es “eterna” en el Senado de la República; inaugura Ana Lilia Rivera muestra de la riqueza cultural del estado

Pérez Arenas destacó que se reunió con la senadora a fin de destacar lo que representa el guerrero de Tizatlán para el pueblo tlaxcalteca. La senadora presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República nos obsequió una réplica del busto de Xicohténcatl que será colocado aquí en la presidencia municipal.





➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En la entrevista colectiva, señaló que esta administración en la que participó solo un año “hizo muchos logros como la instalación de luminarias, el embellecimiento del centro histórico y fortalecimiento a la seguridad pública. Me siento contenta y satisfecha, no niego que haya algunas circunstancias que no pudimos atender, admitió.

Entrevista con Maribel Pérez Arenas, alcaldesa de Tlaxcala. Foto: Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

Local Respaldan Paredes Rangel y Álvarez Lima acciones para difundir cultura de Tlaxcala

Te recomendamos: ➡️ [Video] Xicohténcatl Axayacatzin, símbolo de tlaxcaltequidad

Respecto a la reprobación de la cuenta pública, consideró que es una cuestión de criterios y respeto a los entes de fiscalización y diputados del Congreso local… nosotros haremos lo conducente en las instancias correspondientes para solventar las observaciones.





-¿Qué avance tiene la entrega-recepción con las nuevas autoridades?

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Camina en forma perfecta. Este ayuntamiento ha recibido al presidente electo, Alfonso Sánchez García. Él tiene las puertas abiertas para hacer todas las revisiones que quiera, la ley se lo permita, además, aclaró que “no tiene nada que ocultar, todo es transparente, sin ningún inconveniente, me voy tranquila, sigo viviendo en Tlaxcala, voy a seguir caminando de la mano de mi hijo”.

Local Rememoran heroísmo de Xicohténcatl Axayacatzin; hoy es el 503 aniversario luctuoso del guerrero tlaxcalteca

Más información: ➡️ Proponen inscribir en Muro de Honor del Senado leyenda en memoria de Xicohténcatl

Eso sí, dijo que en la reprobación de la cuenta pública fue cuestión de criterios, aplicaron criterios en las auditorías, pero soy respetuosa de ellos. La inversión de los recursos está injustificada. Cada quien aplica sus criterios en las auditorías, en su momento, acudiré a donde me requieran





.