Día de Santa Cruz, momento de ayuda: Donato Zempoalteca

La fase 3 de la pandemia del Coronavirus canceló los festejos previstos para este domingo 3 de mayo en honor de la Santa Cruz, donde los fieles católicos y comunidades que llevan su nombre, tradicionalmente realizan celebraciones religiosas y paganas.

Municipios “La última y nos vamos”. Oficiaron 5 misas en Santa Cruz Tlaxcala

De este modo, el municipio de Santa Cruz Tlaxcala se quedará sin cortejo masivo desde la edificación de su parroquia construida a finales del siglo XVI.

Municipios Señor del Coro tendrá festividad, en Santa Cruz Tlaxcala

Para el párroco de la comunidad, Donato Zempoalteca Briones, la enfermedad no es una amenaza, sino como una oportunidad para que los seres humanos se ayuden mutuamente.

“Podemos descubrir que la diversidad se transforma en la unidad, que cuando tú me permites servirte, me das la oportunidad de promover las capacidades que Dios me ha dado y cuando yo hago el favor, estoy dando la oportunidad de que manifiestas la presencia del Señor”, dijo el párroco en entrevista telefónica.

Así, instó a los fieles católicos a seguir con la misma línea de fe, pues puntualizó que “vayamos aprendiendo a ayudarnos, esa es la manifestación de la auténtica fe, porque la fe es la seguridad de una situación que se aspira, que no se tiene, pero que se desea, y ojalá pudiéramos hacer de nosotros toda una realidad, nos falta mucho, pero no hay peor escuerzo que el que no se hace”.

Donato Zempoalteca, párroco de Santa Cruz Tlaxcala /ARCHIVO

Municipios La Santa Cruz es esperanza, considera Donato Zempoalteca

Recordó que la cruz es el signo amoroso donde el hijo de Dios manifestó su obediencia, generosidad, entrega y, sobre todo, enseña el amor desinteresado y santo por sus semejantes,son, dijo, obras que se transforman en amor.

Para este día que también los trabajadores de la construcción celebran a la Santa Cruz, Zempoalteca Briones lamentó que los albañiles sigan en labores durante esta pandemia, pero “lamentablemente es por necesidad, así encontramos situaciones un poco injustas”.

Agregó que es una oportunidad para recordar que es importante el acopio, pero no es menos importante que la administración, que no hay dinero que alcance si se mal administra, y el “abc” de la administración es primero lo indispensable, luego lo necesario y después lo superfluo.

Municipios Muestran devoción al Señor del Coro, en Santa Cruz Tlaxcala





Donato Zempoalteca Briones. Párroco de Santa Cruz

Alegrémonos de sentirnos amados de Dios, pero alegrémonos porque Dios nos da la oportunidad de aprender a amarnos los unos a los otros”





Denuncian abuso de Liconsa #Ixtacuixtla en venta de despensa



Más Información aquí ➡ https://t.co/QqRNspuHhK#Municipios pic.twitter.com/xtjnnOqs4A — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 2, 2020





TE PUEDE INTERESAR

Municipios Prevaleció apatía para evitar el uso de desechables en posadas

Municipios Acuden cientos de feligreses a venerar al Señor del Coro