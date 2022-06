Día mundial de este transporte, Don Amado Sánchez viaja en bicicleta desde hace medio siglo

A los 20 años, cuando Amado Sánchez Cabrera ingresó a trabajar como operador en la empresa Gas la Y de Apizaco, para trasladarse a su centro de trabajo, compró una bicicleta de la marca Rambler que usó como medio de transporte.

Así que por la mañana, se desplazaba varios kilómetros desde San Dionisio Yauhquemehcan, de donde es originario, hasta la empresa gasera y por la tarde, la rutina de regreso por el mismo sendero.

Después de 30 años de servicio que dio a la iniciativa privada, alcanzó una jubilación a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, siguió utilizando este transporte en trabajos de la construcción y para las actividades del hogar.

Ahora, don Amado cumplió 70 años, pero asegura que el usar la bicicleta le ha traído varios beneficios en su salud, aunque con algunos riesgos, pues ha sufrido varias caídas desde la altura del transporte.

Asimismo, señala que le ha permitido contribuir con el medio ambiente, aunque le cuesta más porque presenta un dolor en la rodilla.

Esta bicicleta es mi compañera de batalla, en las buenas y en las malas, me lleva y me trae, la tengo desde 1972, aunque ya me cuesta manejarla, me duele la rodilla izquierda y cuando tomo Artri King (comprimidos naturistas) me baja el dolor, expresa.

A propósito del Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora cada tres de junio, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 2018, en Tlaxcala cada familia tiene al menos una bicicleta en su hogar, según el Instituto Nacional de Geografía e Informática.

TESTIMONIO

La bicicleta me sirve para visitar a mi hermana que vive en otra comunidad, como soy viudo, mi hermana me prepara los alimentos del día. Me ayudo con la pensión que me da el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con el trabajo de chalán en la construcción.

